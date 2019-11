Russell: "Voel me goed genoeg om te rijden"

George Russell meldde op donderdagavond dat hij zich niet goed voelde, waardoor Williams een vervanger zocht voor het geval hij niet fit genoeg was om aan de Grand Prix deel te nemen. Mercedes-reserverijder Esteban Ocon had het stoeltje gepast, maar omdat hij relatief lang is paste hij niet goed in de wagen. Er kon deze week ook niet meer op tijd een passende stoel voor hem gemaakt worden.

Het team wendde zich daarom tot Renault/McLaren-reserve Sergey Sirotkin, die vorig jaar nog voor Williams reed. Hij zat wel comfortabel genoeg in de auto en werd dus als alternatief aangewezen. In de eerste twee vrije trainingen kwam Russell echter gewoon in actie, nadat hij fit genoeg werd verklaard door het Hintsa Performance-personeel. De Engelsman doorstond de sessies zonder problemen.

"Ik ga er niet verder op in. Het is iets anders en wanneer de tijd rijp is zal ik er meer over vertellen, maar dat is niet nu", vertelde Russell op vrijdag na een vraag van Motorsport.com over zijn ziektebeeld. "Hoe je je voelt wanneer je op bed ligt in je hotelkamer en wanneer je in de raceauto zit, zijn twee verschillende dingen. Afgelopen nacht voelde ik me oké, maar ik wist niet hoe dat vandaag zou zijn. De eerste prioriteit is dat ik goed voor mezelf zorg en we zouden dat na de trainingen nog eens bekijken. Dat was het plan. Het team heeft natuurlijk een plan nodig om op terug te vallen, maar dat is er. Ik voel me niet geweldig, maar goed genoeg om te kunnen rijden."

Teambaas Claire Williams bevestigde dat de renstal een optie B heeft, maar hield haar mond over de conditie van Russell. "Het is het einde van het seizoen, toch? Ik denk dat iedereen zich wat afgemat voelt", zei ze tegen Sky F1. "Wanneer je wat zorgen hebt over een van je rijders, moet je tot op zekere hoogte wat voorzorgsmaatregelen treffen. Daar hebben we onszelf van verzekerd. Ik wil niet delen wie dat zou zijn, maar hopelijk is George in orde en kan hij de rest van het weekend in de auto klimmen."

Met medewerking van Adam Cooper