Gasly voelt zich verbijsterd na P3 F1 Zandvoort: Wat een race

Het was tot aan de Grand Prix van Nederland voor Alpine-coureur Pierre Gasly niet echt een seizoen om over naar huis te schrijven. De Fransman kon in zijn bolide geen potten breken en stond met zestien punten ruimschoots achter zijn teamgenoot Esteban Ocon. Ook op het circuit van Zandvoort leek het er in eerste instantie op dat Gasly niet met heel veel punten naar huis zou gaan, zeker gezien zijn twaalfde startpositie was het bij de start een illusie om van een podiumplek uit te gaan. Toch sloeg de Normandische rijder toe en reed hij naar een knappe derde positie, om zo voor het eerst in zijn loopbaan bij Alpine met een podiumplek aan de haal te gaan.

"Ik wil zeggen: let's go!", juicht een glunderende Gasly direct na de race. "Ik voel me verbijsterd. Wat een race, zo terugkomen na de zomerstop. Het was geen makkelijke eerste seizoenshelft, we probeerden [daar] elke race wat beter te worden. Het was goed om even pauze te hebben en om dan zo terug te komen. We hadden al een derde plek op Spa in de sprint, maar dat was niet een echte podiumplaats. Ik ben heel blij voor alle jongens met deze derde plek." De podiumplaats werd hem enigszins in de schoot geworpen door een straf van Sergio Perez, al wil Gasly daar niets van weten: "Ik was boos dat ik in het begin een vijf seconde straf kreeg. De laatste ronden dacht ik: het is nu 1-1. Ik ging natuurlijk heel hard pushen om zo te zorgen dat ik binnen die vijf seconden bleef en dat is ons gelukt. Het was een hele lange race, het was een gevecht van start tot finish en het was goed werk van alle jongens."

Met het behalen van de podiumplaats kan Gasly ook met een beter gemoed naar de WK-stand kijken. Niet alleen is hij Ocon voorbij, maar ook dringt de 27-jarige coureur de top-tien binnen in de strijd om de wereldtitel. Een opsteker, ook voor Alpine. Bij de Franse renstal is de afgelopen maanden zo goed als de hele technische staf veranderd en dat heeft op Zandvoort direct zijn vruchten af geworpen.