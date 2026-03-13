Pierre Gasly heeft na een sterke kwalificatiesessie laten weten dat Alpine duidelijke vooruitgang heeft geboekt. De Fransman stelt dat het team sinds het vorige raceweekend "veel meer performance" heeft gevonden, wat hem vertrouwen geeft voor de rest van het weekend.

Gasly wist zich in de kwalificatie opnieuw in de strijd om de top tien te mengen en dat stemde hem bijzonder tevreden. Zeker na het vorige weekend, waarin Alpine nog moeite had om het maximale uit de auto te halen, voelt de vooruitgang volgens de coureur als een belangrijke stap vooruit.

"Ik moet zeggen dat ik hier enorm blij mee ben, zeker na vorige week", aldus Gasly. "Ik denk dat we veel meer performance hebben gevonden. We hebben veel geleerd van Melbourne en geprobeerd alles vandaag samen te brengen. Vanaf de eerste ronde voelde ik me al een stuk beter in de auto. Het is goed om weer in de mix te zitten en opnieuw in de top tien te staan."

Met een startpositie in de punten heeft Gasly zijn vizier al gericht op een sterke race. De Alpine-coureur denkt dat er nog meer potentie in de auto zit dan het team tot nu toe heeft laten zien.

"Zeker weten dat we morgen voor punten gaan. Zoals ik al zei: ik voel me goed in de auto en ik denk dat er meer potentieel is dan we in Melbourne hebben gezien. Dat geeft vertrouwen."

Tegelijkertijd verwacht Gasly dat de race geen eenvoudige opgave wordt. "Graining was vanochtend behoorlijk heftig voor iedereen, dus dat wordt een interessante uitdaging. Maar ik kijk ernaar uit."

Teamgenoot Franco Colapinto kende een moeilijkere dag. De rookie gaf toe dat het gebrek aan ervaring op het circuit hem parten speelde, waardoor hij niet de stap kon zetten die hij had gehoopt richting een sterke kwalificatie. "Het was lastig vandaag", zei Colapinto. "Ik kende het circuit niet en dat maakte het een stuk moeilijker."

Hoewel hij zelf nog zoekende is naar de juiste afstelling en rijstijl, ziet de Argentijn wel positieve signalen bij het team. "De auto was snel. Pierre heeft dat laten zien door Q3 te halen, dat is positief voor het team. Maar aan mijn kant moet ik alles nog wat beter gaan begrijpen."

Voor Colapinto ligt de focus daarom vooral op leren tijdens de komende sessies. "Ik wil de auto beter begrijpen en mezelf verbeteren richting de volgende kwalificatie."