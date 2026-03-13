Recente berichten over de mogelijke transactie – waarvan Motorsport.com donderdag al meldde dat het om Mercedes zelf gaat en niet alleen om teambaas Toto Wolff – zijn door de Alpine-adviseur bevestigd tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van China op vrijdag.

Het Duitse merk zou een belang van 24 procent in het team uit Enstone willen kopen. Die aandelen zijn momenteel in handen van Otro Capital, een investeringsgroep waarbij filmsterren Ryan Reynolds en Rob McElhenney betrokken zijn, evenals golfer Rory McIlroy.

Otro betaalde in 2023 nog 233 miljoen dollar voor het belang, maar door de sterk gestegen waarde van F1-teams zou dat bedrag nu hoger liggen. De waarde van het Alpine-team is sindsdien meer dan verdubbeld en ligt inmiddels rond de 3 miljard dollar.

"Elke dag is de situatie anders", zegt Briatore. "Maar wat ik kan zeggen: ik weet dat Mercedes – niet Toto, maar Mercedes zelf – in onderhandeling is. We zullen zien wat er gebeurt."

"Op dit moment hebben we drie of vier potentiële kopers. Vergeet niet dat het hier gaat om het aandeel van Otro, dat niets met Alpine zelf te maken heeft. Er zijn meerdere kandidaten die klaarstaan om de deal te sluiten", voegt hij toe. Onder de mogelijke kopers wordt ook voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner genoemd.

Flavio Briatore bevestigt dat Mercedes in gesprek is om aandelen van Alpine te kopen. Foto door: Joe Portlock / Getty Images

Gevraagd of hij zelf interesse heeft om het belang te kopen, antwoordt Briatore: "Nee, nee, nee. Ik kijk alleen wat er gebeurt. Op dit moment hebben we geen contact met Otro. Als iemand het aandeel koopt, zijn wij daar heel blij mee."

Geen invloed op stemming

Alpine rijdt vanaf dit jaar met Mercedes-krachtbronnen. Die beslissing werd door Briatore geëist als voorwaarde voor zijn terugkeer als adviseur en feitelijke teambaas.

Gevraagd of hij kan garanderen dat Mercedes geen invloed zal hebben op de manier waarop Alpine opereert of stemt in de F1 Commission, antwoordt Briatore: "Ik denk het wel. Red Bull is de afgelopen tien of vijftien jaar al een pionier geweest met twee teams in de Formule 1. En zoals ik al zei: Mercedes kijkt naar het kopen van de 24 procent van Otro. Normaal gesproken bepaalt in een bedrijf 75 procent wat er gebeurt en is 25 procent slechts een passagier. Dat is de realiteit."

Audi-teambaas Jonathan Wheatley maakte zich geen zorgen over de mogelijke deal toen hem ernaar werd gevraagd. "Ik ben er heel blij mee", zegt hij. "Geweldig, dit is fantastisch", glimlacht Briatore.

"De sport heeft een heel duidelijke governance-structuur", vervolgt Wheatley. "Ik zie eerlijk gezegd geen belangenconflict of zorgen vanuit onze kant. Ik kijk gewoon toe, eet popcorn en geniet van de show." "Zorg wel dat de popcorn warm is", grapt Briatore tot slot.