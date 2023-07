Vasseur: Te vroeg voor conclusies over motorenreglement 2026

Het gesprek over het motorenreglement voor 2026 is volop gaande. Max Verstappen en Red Bull-teambaas Christian Horner hebben hun zorgen al geuit. Beide heren maken zich met name zorgen over het vermogen dat de auto's kunnen leveren en willen de FIA terug naar de tekentafel sturen om nieuwe regels op te stellen. Voor de teambaas van Ferrari Frederic Vasseur is het nog te vroeg om conclusies te trekken.

"Er is nog te veel onduidelijk over de aerodynamica-regels", sprak de Fransman in Silverstone. "We baseren nu alles op aannames. We weten niet wat de bandengrip doet, wat de aerodynamica is en wat dat met de drag doet. Je kan van alles roepen, bijvoorbeeld dat er een afname van dertig procent grip komt. We moeten zorgen dat we over de regels overeenstemming krijgen. We zullen waarschijnlijk met dezelfde bandengrootte komen, DRS zal blijven en de downforce zal ongeveer op hetzelfde niveau van nu blijven. Dan moeten we ook nog veranderingen aanbrengen om de show te vergroten."

Vasseur is van mening dat het nog niet te laat is om de regels voor 2026 aan te passen en vindt dat de FIA daarvoor open moet staan: "We hebben nog de tijd om wat te finetunen. Eerst moeten we kijken of we het eens kunnen worden over bepaalde regels omtrent de motoren, dan zien we wel of de zorgen over het terugschakelen terecht zijn. We kunnen marginaal nog wat aanpassen." Er wordt gesproken over het percentage elektrisch vermogen te verminderen. De teambaas van Ferrari wil daar niet te veel veranderingen in. "Vijf procent meer of minder maakt direct al een groot verschil. We moeten niet een afname van twintig procent gaan doorvoeren."

Vasseur: De keuze voor hybride is de juiste

De FIA heeft naast de toevoeging van meer elektrisch vermogen ook besloten duurzamere brandstoffen te gebruiken. Met het in gebruik nemen van die brandstoffen rijst de vraag of de hybride-componenten wel nodig zijn. Volgens Vasseur is de keuze voor hybride logisch: "We hebben hier twee jaar geleden met de OEM-teams over gediscussieerd. De auto-industrie investeert veel in hybrides met meer een hoger elektrisch niveau. Wij volgen deze stap."