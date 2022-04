Vasseur met veel vertrouwen naar Imola: Sterk tempo in Australië

Alfa Romeo heeft het F1-seizoen 2022 sterk geopend. Valtteri Bottas kwam als zesde over de meet in Bahrein en geraakte in Q3 tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië, al viel de Fin in de race uit. Debutant Zhou Guanyu maakte het feestje voor de formatie uit Hinwil compleet door in Sakhir als tiende over de finish te komen. Het was voor het eerst sinds Imola 2020 dat Alfa Romeo met beide coureurs in de punten eindigde. In Melbourne hoopte de renstal deze lijn door te zetten, maar zowel Bottas als Zhou haalde het laatste kwalificatiedeel niet. Voor eerstgenoemde hield dat in dat hij voor het eerst sinds 103 keer niet de volledige kwalificatie kon afmaken. Volgens de Fin koos het team na het schrappen van de vierde DRS-zone voor een smallere achtervleugel en was dit uiteindelijk de reden dat Q3 niet gehaald werd. In de race kwam Bottas achter Lance Stroll te zitten, maar kwam alsnog als achtste over de finish. Ploegmaat Zhou werd elfde en liep punten nipt mis.

Volgens Vasseur zijn de prestaties vergelijkbaar met die in Bahrein en Jeddah en was Q2 de enige tegenslag. "In de kwalificatie verliep het niet zo goed. Ik denk dat we hebben verkloot in Q2, al ging Q1 heel goed", aldus de Fransman, die meteen doorgaat naar de race. "We lagen zesde en het tempo was fantastisch. Het probleem was dat we achter Stroll ontzettend veel tijd verloren. Maar om eerlijk te zijn ben ik blij met de snelheid. Ik ben ook blij met de snelheid van Zhou, hij doet het echt goed. Dit was een goed weekend voor ons. Het was in lijn met de vorige twee. We moeten wel iets efficiënter te werk gaan in Q2. Als we vanuit een betere positie starten, kan het ons weekend positief veranderen."

De punten van Bottas hebben Alfa Romeo op de zesde plek in het constructeurskampioenschap gehouden. Het haalde Haas in, nadat McLaren als vijfde en zesde over de finish kwam. Vasseur geeft toe zich vooraf wat zorgen te hebben gemaakt over hoe Alfa Romeo zou presteren in Albert Park, maar is blij met het bemoedigende tempo. "Ik heb vertrouwen voor de komende twee races, we hebben ook een aantal updates in de pijplijn. Het ziet er goed uit."