De 26-jarige Charles Leclerc debuteerde in 2019 voor Ferrari, maar de samenwerking met de Italiaanse renstal gaat al veel langer terug. Tot 2016 om precies te zijn. De jonge Leclerc werd in dat jaar toegevoegd aan de Ferrari Driver Academy. Hij reed het eerste seizoen in de GP3 bij ART, het team dat enkele jaren daarvoor door Frederic Vasseur was opgericht en kwam vier keer als testcoureur in actie voor het Formule 1-team Haas. Een jaar later – in 2017 – maakte Leclerc promotie naar de Formule 2 en een testrol bij Sauber. Toen dat team in 2018 werd omgedoopt tot Alfa Romeo, trok het Leclerc aan als vaste coureur en werd Vasseur er teambaas.

Charles Leclerc met Peter Sauber en Frederic Vasseur

In 2019 vervolgde Leclerc zijn pad omhoog door van Alfa Romeo over te stappen naar Ferrari. De Monegask boekte in zijn eerste seizoen direct twee overwinningen (België en Italië) en wist in de jaren daarna er nog drie aan zijn palmares toe te voegen. "De band van Charles met de Scuderia gaat verder dan alleen die van een coureur en een team”, constateert Vasseur, die zelf begin 2023 bij Ferrari in dienst trad. ”Hij maakt al acht jaar deel uit van de Ferrari-familie. Die band dateert zelfs nog uit de tijd voor hij voor het eerst het embleem van het steigerende paard op zijn racepak droeg."

De innige relatie tussen Leclerc en Ferrari voeren verder dan die tussen een werknemer en werkgever, vervolgt de Fransman. "Zijn waarden en die van ons team zijn met elkaar verweven. We kennen hem vanwege zijn onophoudelijke drang om tot het uiterste te gaan en we waarderen zijn buitengewone capaciteiten als het gaat om vechten en inhalen in een race. Het was dan ook vanzelfsprekend dat we het snel eens waren over het verlengen van onze samenwerking."

Hoewel Leclerc alom wordt gezien als enorm getalenteerd, lukt het maar niet om zich in de titelstrijd te komen. Dat ligt vooral aan het materiaal. Hoewel de auto’s van Ferrari over één ronde extreem snel zijn – Leclerc bewees dat al met 23 polepositions – delven de scharlakenrode auto’s in racetrim de laatste jaren steevast het onderspit tegen de veel snellere Red Bulls en Mercedessen. Vasseur wil echter van geen opgeven weten en Leclerc het juiste materiaal geven om voor de titel te gaan. "We zijn vastbesloten om Charles een winnende auto te geven en ik weet dat zijn vastberadenheid en toewijding elementen zijn die het verschil kunnen maken om ons te helpen onze doelen te bereiken."