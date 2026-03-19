Het Formule 1-seizoen 2025 was er een om snel te vergeten voor Ferrari, dat met name in de tweede seizoenshelft de nodige moeite had om goed te presteren. De start van het seizoen 2026, met de nieuwe Formule 1-auto's, verloopt al een stuk beter.

Ferrari heeft in Australië en China al laten zien snel van start te kunnen gaan en vooraan mee te doen, al heeft het in beide gevallen zijn meerdere moeten erkennen in Mercedes. Wat opvalt bij Ferrari is dat vooral Lewis Hamilton lijkt op te leven onder de nieuwe reglementen terwijl teamgenoot Charles Leclerc niet langer beduidend sneller is.

"Eerlijk gezegd denk ik dat het altijd veel makkelijker is in het tweede jaar, omdat je vanaf het begin bij het project betrokken bent", legt Vasseur de opleving van Hamilton uit. "Hij zat halverwege 2025 al in de simulator toen we met dit project begonnen. Ik denk dat hij zich daardoor ook meer betrokken voelt dan een jaar geleden, toen hij in januari bij het team kwam en de auto er al was."

"Hij kent nu ook iedereen beter, de relaties worden steeds sterker", voegt Vasseur toe. "Het is voor hem makkelijker om met mensen om te gaan en samen te werken, en stap voor stap moeten we kleine verbeteringen boeken, want zo verklein je uiteindelijk het gat."

Andere rijstijl

Waar Hamilton dus duidelijk een stap vooruit heeft gezet, kent Leclerc een iets moeizamere start van het seizoen. Hij kan het tempo van zijn teamgenoot wel evenaren, maar heeft in tegenstelling tot vorig seizoen niet meer de overhand. De nieuwe auto's lijken dan ook nog niet helemaal bij zijn rijstijl te passen, al blijven er volgens Vasseur "altijd" wel kenmerken van een auto die uitdagender zijn voor coureurs.

Charles Leclerc lijkt nog iets meer moeite te hebben met de nieuwe F1-auto's van 2026. Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"We hebben nu waarschijnlijk de grootste reglementswijziging van de afgelopen jaren, van 2025 naar 2026, en dat vraagt om meer aanpassing en een andere aanpak van de coureurs", legt Vasseur uit.

"Hij is daarmee bezig. Ik weet niet zeker of de auto helemaal bij zijn rijstijl past, maar hij zit er bovenop. Hij begrijpt de auto en de situatie heel goed, hij is scherp, en hij gaat het voor elkaar krijgen. Maar laten we volgende week afwachten", besluit de Fransman.