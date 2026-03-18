Lewis Hamilton stelt dat hij zich "weer op zijn best" voelt, al benadrukt hij dat er nog "ruimte voor verbetering" is na zijn eerste podium met Ferrari tijdens de Formule 1 Grand Prix van China.

Op het Shanghai International Circuit – waar zijn sprintzege vorig jaar een zeldzaam hoogtepunt vormde – was Hamilton in beide kwalificatiesessies sneller dan teamgenoot Charles Leclerc. Ook in hun lange duel op zondag trok de Brit aan het langste eind. Dat leverde hem de derde plaats op, naast de Mercedes-coureurs, die uiteindelijk onverslaanbaar bleken.

Voor Hamilton betekende dit een grote opluchting, aangezien hij pas bij zijn 26e Grand Prix-start voor Ferrari zijn eerste podium wist te behalen - een record voor de Scuderia.

"Ik begon aan deze reis en deze droom om naar Ferrari te gaan en met hen op de hoogste trede te staan, en dit podium heeft langer geduurd dan ik had gehoopt", gaf de zevenvoudig wereldkampioen toe. "Na een moeilijk seizoen vorig jaar ben ik er enorm trots op dat ik deel kan uitmaken van de ontwikkeling en het team. Het is een voorrecht om onderdeel te zijn van dit merk. Ze hebben ons een zeer solide auto gegeven."

Op de vraag of hij zich na een lastig eerste jaar bij het team uit Maranello weer op zijn best voelt, antwoordde de 41-jarige: "Ik voel me zeker weer op mijn best, zowel mentaal als fysiek."

Hamilton blij met zijn auto: "Het is een voorrecht om onderdeel te zijn van dit merk. Ze hebben ons een zeer solide auto gegeven."

Toch ziet Hamilton nog ruimte voor verbetering, mede door zijn leeftijd en doordat hij nog altijd aan het team moet wennen. De Brit werkt inmiddels samen met een nieuwe race-engineer, Carlo Santi, die eerder met Kimi Räikkönen werkte. Voorlopig is dit een tijdelijke samenwerking; later wordt beslist of Santi het seizoen in deze rol afmaakt.

"De trainingen deze winter waren de zwaarste en meest intensieve die ik ooit heb gehad, en dat hangt waarschijnlijk samen met het ouder worden", aldus Hamilton. "Het duurt langer om te herstellen. Maar ik heb nieuwe tools weten samen te brengen. Ik werk met een geweldige trainer met wie ik eerder heb samengewerkt; sinds eerste kerstdag zijn we intensief bezig. Daarnaast helpt de tijd in de fabriek en de samenwerking met een nieuwe engineer enorm. De sfeer binnen het team is uitstekend."

Meer invloed dan vorig jaar

"Ik denk dat er nog meer in zit. Ik kan nog meer performance uit deze auto halen. Ik leer de auto nog steeds beter kennen, vooral als het gaat om deployment en dergelijke. En achter de schermen ben ik aan het einde van vorig jaar samen met de engineers dieper ingegaan op wat ik van de auto verwachtte - vooral zaken waar ik toen nog geen invloed op had."

"Om de auto dit jaar vervolgens samen met hen te ontwikkelen en te zien dat ze naar mij hebben geluisterd en mijn wensen in de auto hebben verwerkt, ben ik hen ontzettend dankbaar. Het zorgt ervoor dat je je meer verbonden voelt met iedereen, omdat je dezelfde richting op werkt."

Teambaas Fred Vasseur is niet verrast dat Hamiltons prestaties inmiddels verbeteren, mede dankzij zijn betere integratie binnen het team.

Het mag niet worden onderschat dat Hamilton weinig invloed had op de ontwikkeling van de SF-25, aangezien hij pas laat bij Ferrari kwam voorafgaand aan het seizoen 2025 – zijn eerste dag in Maranello was op 20 januari. Teambaas Fred Vasseur is zich daar terdege van bewust en is dan ook niet verrast dat Hamiltons prestaties inmiddels verbeteren, mede dankzij zijn betere integratie binnen het team.

"Eerlijk gezegd is het altijd makkelijker in het tweede seizoen, omdat je vanaf het begin bij het project betrokken bent", verklaarde Vasseur na de Chinese Grand Prix. "Hij zat al midden 2025 in de simulator toen we met dit project begonnen."

"Ik denk ook dat hij zich iets meer betrokken voelt bij het project dan een jaar geleden; toen hij in januari bij het team kwam, stond de auto er al. Inmiddels kent hij iedereen beter, de onderlinge relaties worden steeds sterker en het wordt makkelijker voor hem om met iedereen samen te werken. Stap voor stap moeten we kleine verbeteringen blijven doorvoeren, want zo kunnen we het gat dichten."