Na het sterke seizoen 2022 trok Red Bull die lijn door in 2023 - en deed daar nog een schepje bovenop. In de 22 verreden races klonk maar liefst 21 keer het Oostenrijkse volkslied voor een zege van Red Bull, waarbij een indrukwekkende 19 keer het Nederlandse volkslied eraan voorafging voor een zege van Max Verstappen. Hij won tien races op rij - een record - en heeft zich in Abu Dhabi naar de derde plaats in de ranglijst van coureurs met meeste F1-zeges gewerkt. Zo zijn er veel records verbroken of aangescherpt op weg naar die derde titel op rij, iets wat op lof van Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur kan rekenen.

"Ik denk dat niemand eraan twijfelt dat hij een megaseizoen heeft gereden", zegt Vasseur in gesprek met onder meer Motorsport.com. "In de eerste twee of drie races streed hij nog met Checo [Perez], maar daarna kwam hij van een andere planeet. Hij maakte het hele seizoen bijna geen fouten en toen hij worstelde, zoals in Jeddah, was dat alleen maar door een mechanisch probleem. Hij stond er altijd bij, maakte goede starts, had geen incidenten. Het enige [contact] was er in Las Vegas", doelt hij op de clash met George Russell, waar de Brit voor werd bestraft.

Ook al drukte de 26-jarige Nederlander zijn stempel op dit seizoen, merkte Vasseur nog wel een lichtpuntje op voor zijn eigen renstal. "Ik denk dat we wat dichter bij hem komen", stelt de Fransman. "Ik wil niet zeggen dat we hem onder druk zetten, want dat is niet waar. Vandaag stond hij niet onder druk, maar hij stond wel onder iets meer druk dan bijvoorbeeld in Zandvoort of andere races, waar hij als het ware vloog."

Volgens Vasseur valt er op het gebied van druk wel weer wat te proberen in 2024. Immers verwacht hij dat Verstappen onder meer druk toch een lastigere tijd tegemoet gaat dan dit jaar. "Er bestaat geen twijfel over dat hij dit seizoen heeft gedomineerd. Het enige probleem, iets wat iedereen wil, is dat hij meer fouten maakt als hij onder druk staat, maar niemand was in staat om hem dit seizoen onder druk te zetten." Hij wijst wel zijn eigen team aan als uitzondering 'in de laatste twee of drie races'. "Of met Carlos [Sainz] in Singapore", doelt hij op de enige niet-Red Bull-zege van 2023. "Toen begon hij wat fouten te maken, of Red Bull wat fouten te maken wat betreft de afstelling. Maar we stonden er te ver vandaan om ze onder wat voor vorm van druk dan ook te zetten", besluit de Ferrari-teambaas.

