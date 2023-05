Franz Tost: Engineer die ik niet meer vertrouwde is weg

Na een moeizame eerste race in Bahrein trok Franz Tost in Saudi-Arabië fel van leer in de officiële persconferentie. “De engineers zeggen me dat we goede progressie aan het maken zijn, maar ik vertrouw ze niet meer. Ik kijk alleen nog maar naar de rondetijd, want dat is het enige dat telt”, zei de Oostenrijker toen het over de tegenvallende prestaties van de AT04 ging. Kort daarna kreeg hij de vraag of hij het meende dat hij zijn engineers niet meer vertrouwde: “Ja, want gedurende de wintermaanden vertelden ze me dat de auto fantastisch was en dat we flinke vooruitgang hadden geboekt. En vervolgens komen we in Bahrein aan en zijn we nergens te bekennen."

De reacties op de uitspraak van Tost waren gemengd. “Ik snap zijn punt wel”, liet voormalig wereldkampioen Damon Hill weten. “Hij is geen engineer en geen ontwerper. Hij moet vertrouwen op de informatie die hem door zijn engineers wordt gegeven. Als zij hem het hele jaar vertellen dat de data uit de windtunnel goed is en het een sterke auto wordt, en dat blijkt vervolgens niet zo te zijn, wat moet hij dan zeggen? Je hebt als leider van een organisatie ook de taak om dit soort dingen te zeggen, zodat mensen het zelf ook gaan zien. Het is niet goed om te doen alsof er niets aan de hand is.”

Nico Rosberg was een andere mening toegedaan. “Ik vind het eerlijk gezegd slecht leiderschap, want waarom zou je publiekelijk roepen: ‘Ik vertrouw mijn jongens, collega's en engineers niet meer.’ Ik vind dat afschuwelijk. Wat heb je eraan? Als je dat zo graag wil zeggen, doe dat dan intern”, sprak de wereldkampioen van 2016. ”Maar zelfs dan is het niet goed om je eigen personeel te vertellen dat je ze niet meer vertrouwt. En je hoort het al helemaal niet op tv te doen.”

Hoofd aerodynamica weg?

Op vrijdag zat Tost opnieuw in de persconferentie van de FIA en werd hem gevraagd of hij nog altijd achter zijn eerdere uitspraak staat. “De persoon die ik niet meer vertrouwde, is vanzelfsprekend weg. En de anderen vertrouw ik. Zo simpel is het. Zij leveren goed werk”, aldus de Tost, die eind dit jaar na achttien seizoenen afzwaait als teambaas en doorgaat als consultant bij AlphaTauri.

Tost onthulde niet wie de engineer is die niet langer deel uitmaakt van AlphaTauri. Het team wilde ook geen nadere details geven over de persoon die na het begin van het F1-seizoen vertrokken is. Naar verluidt gaat het echter om Dickon Balmforth, die hoofd aerodynamica bij AlphaTauri was. De Brit stond sinds mei 2018 op de loonlijst bij de Italiaanse renstal en werkte in de windtunnel van het team in het Engelse Bicester. Daarvoor zat hij ruim twaalf jaar bij Red Bull Racing, waar hij zich opwerkte naar de functie van ‘Principal Aerodynamicist’. Zijn eerste stappen in de Formule 1 zette hij in 2003 bij Williams, waar Balmforth drie seizoenen aerodynamicus was.