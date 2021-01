Tost: "Corona heeft de ogen van de F1-teams geopend"

De pandemie zorgde er vorig seizoen voor dat de meeste races zonder publiek werden verreden. Mede daardoor liepen de inkomsten van de F1-teams sterk terug en teams als McLaren, Haas en Williams dreigden zelfs om te vallen. Een direct gevolg was dat de teams de plannen voor een budget naar beneden bijstelden, van oorspronkelijk 175 miljoen dollar naar 145 miljoen dollar. Ook werd uit kostenbesparing besloten om het nieuwe technische reglement met een jaar uit te stellen en de auto’s van 2020 een jaar langer te gebruiken.

Tost legt in gesprek met Motorsport.com uit hoe de grote teams – die voorheen veel meer besteedden dan het budgetplafond – de kleinere teams tegemoet kwamen. “Wat het plafond betreft; de grote teams zouden zonder de problemen met COVID-19 nooit zo gemakkelijk hebben toegezegd het plafond verder te verlagen naar 145 miljoen dollar. Maar iedereen besefte hoe moeilijk het in de toekomst zou kunnen worden.”

En dat zorgde voor een vrij uniek gevoel van saamhorigheid, vervolgt Tost. “Formule 1-teams werken eigenlijk nauwelijks samen, omdat iedereen zijn eigen belang heeft en helaas niemand naar het grotere plaatje kijkt. Maar ik denk dat deze bijzondere situatie de ogen heeft geopend, dat er gewoon een stuk minder geld te verdelen is. Je kunt alleen maar uitgeven wat je hebt en daarom denk ik dat sommige van mijn collega's een beetje van gedachten zijn veranderd.”

De Formule 1 had de hoop om dit seizoen terug te keren naar een wat meer normale kalender, maar nu al dreigt ook 2021 overhoop te worden gegooid. Een schrikbeeld, aldus Tost. “Ik hoop echt dat we teruggaan naar een normale modus. Zoals je je kunt voorstellen heeft Formula One Management [FOM] afgelopen seizoen niet de inkomsten ontvangen die voorspeld waren. Als er geen toeschouwers zijn, betalen de organisatoren minder geld aan FOM en dat betekent vervolgens weer dat FOM ons minder geld kan geven dan we hebben begroot. Daarom hoop ik echt dat we alles onder controle krijgen en dat de toeschouwers naar de races kunnen komen. Dat er nog belangstelling is voor de Formule 1 en dat we een sterk seizoen krijgen. Alleen dan kunnen de opbrengsten aansluiten bij onze begrotingen.”