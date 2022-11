Formule 1 test volgend jaar alternatieve regels voor DRS

Sinds 2011 werkt het DRS-systeem in de races eigenlijk altijd hetzelfde. Als je als rijder binnen een seconde van je voorganger rijdt op een vastgesteld detectiepunt, mag je in de eerstvolgende DRS-zone, vaak een lang recht stuk, je achtervleugel openklappen. Daardoor krijg je met minder luchtweerstand te maken en bereik je een hogere snelheid dan je voorganger. Dit treedt in werking vanaf de derde ronde van een race, of de derde ronde na een herstart.

Het komt echter vaak voor dat coureurs na twee ronden al grote gaten voor en achter zich hebben. Een seconde wegrijden in twee ronden is niet heel lastig om voor elkaar te krijgen. Daarom wil de Formule 1 nu het spektakel vergroten door de DRS een ronde eerder in te schakelen. De experimenten zullen plaatsvinden bij de zes sprintraces van volgend seizoen, zo is besloten bij de meeting van de F1 Commission op vrijdag in Abu Dhabi. Alle andere regels zullen rondom DRS blijven hetzelfde. Als het experiment een succes blijkt, kan het in 2024 volledig geïntroduceerd worden. De F1 heeft lang gehoopt om helemaal van het kunstmatige hulpmiddel af te komen, maar het lijkt de komende jaren nog nodig om de races spannend te maken.

Kosten van de sprintrace

De commissie heeft ook overeenstemming bereikt over de kosten van de sprintraces van volgend jaar in relatie tot het budgetplafond. Er wordt een andere structuur geïntroduceerd. Dit jaar kregen de teams per sprintrace 150.000 euro extra te besteden onder het budgetplafond, terwijl er ook geld geclaimd kon worden als een van de rijders schade opliep tijdens een korte zaterdagse race. Dat claimen van schadekosten vervalt in 2023 en in plaats daarvan krijgen de teams voor iedere sprintrace niet 150.000, maar 300.000 euro extra te besteden onder het budgetplafond. Met zes sprints in 2023 komt dat in praktijk neer op zo'n 1,8 miljoen euro.

De F1 Commission kijkt ook nog naar eventuele kleine wijzigingen aan het huidige parc fermé-reglement in weekenden met sprintraces. Momenteel mag er vanaf de kwalificatie op vrijdag niks meer aan de set-ups veranderd worden.