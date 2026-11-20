Formule 1 GP van Las Vegas

Formule 1 stevent af op terugkeer van V8-turbo in 2030

De FIA zegt dat er unanieme steun is voor een 2,1-liter V8 met turbo en verminderd hybridevermogen, hoewel de reglementen nog formele goedkeuring vereisen

Filip Cleeren

Bewerkt: 20 nov 2026, 22:16

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Foto: Liam Fabre

De Formule 1 is dichter bij een terugkeer naar V8-motoren vanaf het seizoen 2030 gekomen. De FIA heeft bekendgemaakt dat de internationale autosportfederatie, de F1-leiding en de fabrikanten van de power units unaniem tot een akkoord zijn gekomen.

F1 werkt al langer aan goedkopere en eenvoudigere motoren voor de volgende reglementencyclus, die in 2031 begint. De sport heeft onderkend dat de huidige formule te complex en fysiek te zwaar is en een overblijfsel is van een andere koers in de auto-industrie.

De FIA had de toekomstige regels voor de power units in 2031 kunnen vastleggen, wanneer de huidige cyclus afloopt. Binnen de sport bestaat echter brede overeenstemming om dat tijdpad met een jaar naar voren te halen, iets waar zowel president Mohammed Ben Sulayem als F1-CEO Stefano Domenicali op hebben aangedrongen.

Na recente bijeenkomsten van de F1 Commission en de Power Unit Advisory Committee, waar belangrijke punten als de formule, de tijdslijnen en de kosten zijn besproken, was er brede steun voor het een jaar eerder invoeren van de volgende generatie motorregels en het inkorten van de huidige formule. De consensus is dat F1 overstapt op een 2,1-liter V8-turbomotor met een kleinere elektrische component van 200 kW, waarvan de helft wordt gereserveerd voor gebruik in de overtake-mode.

De cilinderinhoud van 2,1 liter is afgeleid van de huidige 1,6-liter V6-formule als uitgangspunt, waarbij twee extra cilinders moeten helpen de ontwikkelingskosten te verlagen.

Na een afgeblazen aankondiging op dinsdag heeft de FIA nu officieel bevestigd dat er onder de betrokken partijen unanieme steun is om die stap naar 2030 te vervroegen.

"De FIA heeft de reglementen voor de F1 Power Unit voor introductie vanaf 2030 gepresenteerd, met een 2,1-liter V8-turbomotor als gekozen power unit en met behoud van enkele geometrische specificaties", meldde de autosportfederatie vrijdag.

"Het belangrijkste doel is om een power unit te leveren die veel minder complex, lichter en goedkoper is dan de huidige power units. Die krijgt beperkte hybridisering, relevante en duurzame technologie, met als doel meer aanvallend racen en een geluid dat fans aanspreekt.

"Daarnaast is het plan om de V8-power unit te koppelen aan een chassis dat eveneens lichter en wendbaarder wordt, met meer nadruk op de vaardigheden van de coureur en close racing."

F1 and FIA

Photo by: Benjamin Vinel

Ben Sulayem voegde toe: "Dit akkoord is een belangrijke mijlpaal in het vormgeven van de toekomst van de Formule 1.

"Vanaf het begin ben ik duidelijk geweest over mijn ambitie om een sport te bieden die competitiever en spannender is voor onze fans, terwijl we voorop blijven lopen op het gebied van innovatie en duurzaamheid.

"De terugkeer van V8-motoren biedt de kans om opnieuw aan te sluiten bij het DNA van dit kampioenschap, met het geluid, de emotie en het pure racen waar wereldwijd van wordt gehouden.

"Onze visie is helder: lichtere, eenvoudigere en betaalbaardere auto's die de vaardigheid van de coureur centraal stellen in de competitie."

De regels voor de power units van 2030 moeten nog formeel worden goedgekeurd door de World Motor Sport Council en door de fabrikanten van de power units. Over een aantal details moet nog overeenstemming worden bereikt, waaronder het exacte niveau van het kostenplafond voor de power units.

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