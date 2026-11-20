MotoGP GP van Portugal

Jorge Martín wil in Portugal geen risico's nemen om MotoGP-titelstrijd levend te houden

Martin wil het in Portimao grotendeels op safe spelen, ook al hangen zijn titelkansen aan een zijden draadje

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 20:24

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Jorge Martín heeft toegegeven dat de kans op een nieuwe blessure dit weekend tijdens de Grand Prix van Portugal door zijn hoofd speelt. Hij zegt geen onnodige risico's te willen nemen om de race te winnen en zijn titelkansen in leven te houden.

De fabrieksrijder van Aprilia begint in Portimão met 60 punten achterstand op Marc Márquez en kan de titel al in de sprintrace van zaterdag verliezen.

Martín moet in de loop van het weekend 24 punten goedmaken om de titelstrijd door te trekken naar de finale in Valencia. Márquez kan de titel in de sprint al veiligstellen als hij slechts twee punten meer pakt dan Martín.

Gevraagd of hij zaterdag agressief te werk gaat, omdat hij in feite een zege nodig heeft om in de titelstrijd te blijven, antwoordde Martín: “Ik moet niet winnen. Ik wil winnen, maar ik hoef niet te winnen.

“Ik ga proberen perfect te zijn. Lukt dat niet, dan is het ook zo. Wat ik niet wil, is op dit circuit geblesseerd raken. Het is echt gevaarlijk.

“Ik wil heel geconcentreerd zijn en de controle houden, dus ik wil niet over de limiet gaan. Ik probeer te doen wat ik kan.

“Op dit circuit ben je helemaal nergens als je fysiek of mentaal niet 100 procent bent.”

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Martín deed die uitspraak na de Practice van vrijdag, waarin hij zich met de tiende tijd maar net rechtstreeks voor Q2 plaatste.

De kampioen van 2024 gaf toe dat hij het op het Algarve-circuit lastig had op de RS-GP, maar hij denkt dat hij de potentie heeft om het gat naar voren te dichten.

Terwijl Álex Márquez in de sessie een 1-2 voor Ducati aanvoerde, eindigde Martíns teamgenoot Marco Bezzecchi als derde op slechts 0.172s van de snelste tijd.

“Ik heb de hele dag met mijn gevoel geworsteld”, zei Martín.

“Ik zie overal risico, maar ik probeer dat vertrouwen te vinden. Tijdens mijn ronden en runs werd ik steeds sneller en aan het einde zat ik maar twee tienden achter Marco, die de beste Aprilia was en vandaag het referentiepunt vormde.

“Dus over het geheel genomen was de dag volgens mij niet zo slecht. Of hij wel slecht was, maar ik kon het aan het einde oplossen.”

Toen hem werd gezegd dat zijn antwoorden leken op de opmerkingen die Márquez eerder in het weekend had gemaakt, stelde Martín dat de twee in compleet verschillende situaties zitten.

“Dat denk ik niet. Misschien geldt het in zijn situatie wat meer, omdat hij 60 punten voorstaat. Hij kan zich permitteren om ontspannen te zijn, of zelfs als hij verkrampt is, dan is hij verkrampt, snap je.

“Ik moet voor 100 procent winnen. Op dit moment voel ik niet dat ik klaar ben voor die overwinning, maar ik probeer snel en competitief te zijn.

“Voor morgen denk ik dat ik een grotere stap kan zetten en het lijkt erop dat alles in de laatste sector zit. In mijn laatste ronde stond ik in de derde sector op nul [qua verschil in rondetijd], dus ik heb het gevoel dat we niet zo ver weg zitten."

Crash uit 2021 blijft Jorge achtervolgen

Martíns MotoGP-carrière kwam in zijn rookieseizoen in 2021 bijna ten einde, nadat een zware crash in Portimão hem breuken in zijn handen en rechterenkel opleverde.

De Spanjaard gaf toe dat hij dat hele hoofdstuk nog niet helemaal achter zich heeft gelaten. Het incident speelt hem naar eigen zeggen nog altijd parten telkens wanneer hij door bocht 7 rijdt.

“Dit circuit is zeker niet makkelijk voor mij, omdat ik hier in het verleden behoorlijk hard ben gecrasht. Ook al won ik hier de vorige keer [in 2024], voel ik me niet superzelfverzekerd.

“Elke ronde dat ik die bocht inga, voel ik het en weet ik het. Daardoor ben ik wat voorzichtiger dan de rest. Ik verlies daar misschien maar een halve tiende, dus dat is niet het grootste probleem. Het zit meer in de laatste sector [waar ik tijd verlies].

“Maar als je zo'n crash hebt gehad - bocht 12 in Qatar, bocht 7 hier - dan denk ik daar elke keer aan als ik door die bocht ga.

“Dat hoort dus bij mijn leven. Ik weet dat ik nu veilig ben en dat ik die bocht snel kan nemen, maar in dat gedeelte ben ik niet op mijn sterkst.”

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