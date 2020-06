F1 dreigt Silverstone te omzeilen, Hockenheim als alternatief

Over anderhalve maand moet het F1-seizoen 2020 alsnog van start gaan met twee Grands Prix op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Het plan van de sport was om daarna richting Groot-Brittannië af te reizen voor twee races op Silverstone, maar daarbij stuit men op weerstand van de Britse overheid. Zij introduceerden recent een verplichte veertiendaagse quarantaine voor alle reizigers die Groot-Brittannië binnenkomen. In principe geldt die isolatieperiode ook voor alle betrokkenen in de Formule 1, maar de hoop van de sport werd gevestigd op een uitzonderingspositie.

De F1 meent hier aanspraak op te maken door haar eigen plannen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zo wordt er gewerkt met een minimale bezetting, wordt contact met de lokale bevolking vermeden en wordt er veelvuldig getest. Ook voor het logistieke plaatje heeft de F1 plannen gemaakt, en daardoor “is een quarantaine dus overbodig”. De sport is hierover in gesprek gegaan met de Britse overheden, maar tot op heden heeft het daarbij telkens nul op het rekest gekregen: een uitzonderingspositie zit er niet in voor de koningsklasse van de autosport.

Inmiddels wordt alles uit de kast getrokken om toch tot twee races op Silverstone te komen, zonder dat de F1 de verplichte quarantaine moet afwerken. Volgens de Daily Mail is in gesprekken met de hoogste regionen van de overheid gedreigd om de races op Silverstone naar een ander land te verplaatsen als er geen uitzondering komt voor de Formule 1. De keuze zou in dat geval vallen op Hockenheim. De Britse krant stelt dat de gesprekken tussen de F1 en Hockenheim in een vergevorderd stadium zijn en een bron vertelde: “Het is praktisch gezien een kwestie van het draaien aan de sleutel van de toegangspoorten.”

Naar verluidt is premier Boris Johnson ingelicht over de ontwikkelingen rond de Grands Prix op Silverstone en hij zal uiteindelijk ook de knoop doorhakken over het al dan niet verlenen van een uitzondering aan de Formule 1. Mogelijk verschaft hij binnen een dag duidelijkheid.