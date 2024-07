Formule 1 schiet plannen voor nieuwe puntentelling af

In april begon een aantal middenmoters een lobby om het puntensysteem aan te passen. Het idee was dat meer rijders beloond zouden worden met punten, aangezien het voor de kleinere teams lastig was om de vijf grote topteams te verslaan: Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren en Aston Martin. Enkel bij problemen voor een van hen, zouden er kruimels zijn om op te rapen. Er gingen verschillende voorstellen de ronde: punten voor de top-twaalf, top-veertien of zelfs voor alle finishers.

Het voorstel werd in april al besproken tijdens de F1 Commission, maar men wilde toen meer tijd om een concreet systeem te bepalen en na te denken over eventuele consequenties. Op dinsdag werd het onderwerp wederom besproken. Alle tien de Formule 1-teams waren aanwezig, evenals F1 CEO Stefano Domenicali en FIA single-seater topman Nikolas Tombazis. “Het werd unaniem bepaald dat er geen veranderingen komen aan de verdeling van WK-punten, na een recent voorstel om de punten uit te breiden tot verder dan enkel de top-tien”, meldde de FIA in een statement.

De gevreesde verdeling tussen de vijf beste en vijf mindere teams is niet langer het geval. Teams als RB en Haas zijn geregeld sneller dan Aston Martin. Tot op heden heeft enkel Sauber nog geen punt gescoord. Daarmee werd het belangrijkste argument al vlot van tafel geveegd.

Minimumgewicht

De Commission bereikte wel overeenstemming over het minimumgewicht van een rijder. Dit wordt opgehoogd van 80 naar 82 kilogram “in het belang van de gezondheid van de rijder”. Dat betekent dat het minimumgewicht van de auto ook met 2 kilogram stijgt en in 2025 liefst 800 kilogram bedraagt.

Verder is besloten dat kosten die betrekking hebben op ouderschapsverlof, ziekteverlof en entertainment van het personeel buiten het F1-kostenplafond blijven vallen. Men vreesde dat teams minder vrouwen zouden aannemen als deze kostenpost onder de budget cap terecht zou komen.