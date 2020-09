‘F1 in 2021 naar Saudi-Arabië voor race op stratencircuit’

Saudi-Arabië timmert de laatste jaren aan de weg als autosportland. Afgelopen winter organiseerde het land voor het eerst de Dakar Rally, terwijl de Formule E de afgelopen twee seizoenen racete in Ad Diriyah. Bovendien organiseerde het land ook al eens de Race of Champions. Ook is het land via staatsoliemaatschappij Saudi Aramco sinds begin dit jaar verbonden aan de Formule 1. De logo’s van het bedrijf zijn op alle circuits te zien die de sport dit jaar bezoekt en daarnaast is Aramco ook titelsponsor van een drietal races.

Mogelijk komt daar vanaf 2021 dus ook een Grand Prix in Saudi-Arabië bij. Volgens RaceFans is de F1 momenteel de mogelijkheden aan het onderzoeken om een race op een stratencircuit in Jeddah te organiseren. Dat is na hoofdstad Riyadh de grootste stad van het land, met zo’n 3,5 miljoen inwoners. Om voldoende tijd te hebben voor de aanleg van het stratencircuit, wordt gekeken naar een plekje richting het eind van het seizoen, vlak voor de seizoensafsluiter in Abu Dhabi.

Het is niet de eerste keer dat Saudi-Arabië in verband wordt gebracht met de organisatie van een Grand Prix. Vorig jaar augustus kwam naar buiten dat er plannen zijn voor de aanleg van een entertainmentcomplex in de stad Qiddiya, waar ook een racecircuit wordt aangelegd. Die locatie hoopt vanaf 2023 de Formule 1 te kunnen verwelkomen. Mocht dat het geval zijn en Jeddah een contract voor 2021 bemachtigen, dan ligt het in de lijn der verwachting dat Jeddah ook in 2022 een GP organiseert.