FIA vermoedt slimme trucs met flexibele F1-vleugels en grijpt in

In de eerste helft van het Formule 1-seizoen 2023 heeft de FIA al nauwlettend gekeken of teams gebruikmaakten van een flexibele vleugel, nadat er vermoedens waren dat enkele renstallen de grens van het toelaatbare opzochten. Naar verluidt werden enkele teams, waaronder Aston Martin, rond de GP van Azerbeidzjan geadviseerd om veranderingen aan het ontwerp van hun voorvleugel door te voeren, zodat ze geen regels zouden overtreden. De FIA heeft nu echter een formele technical directive uitgevaardigd om te voorkomen dat teams de regels rond de flexibiliteit van de vleugels omzeilen. In de technische richtlijn wordt beschreven wat volgens de autosportfederatie onacceptabele ontwerpen zijn met betrekking tot flexibel bodywork.

Het gaat om TD018, die voor de Nederlandse Grand Prix naar de teams is gestuurd en die door Motorsport.com gezien is. Daarin verklaart de FIA dat teams volgens haar gebruikmaken van "gebieden met doelbewust ontworpen plaatselijke conformiteit" en "relatieve beweging tussen aangrenzende onderdelen" om de aerodynamische prestaties een boost te geven. Dergelijke ontwerpen voldoen volgens de FIA niet aan artikel 3.2.2. van de technische reglementen, waarin staat omschreven waaraan componenten met invloed op de aerodynamische prestaties van de auto moeten voldoen: "Ze moeten rigide vast zitten en immobiel zijn met betrekking tot het referentiekader in artikel 3.3. Bovendien moeten deze componenten onder alle omstandigheden een uniform, solide, hard, doorlopend en ondoordringbaar oppervlak vormen."

Teams gebruiken trucs

Dat de FIA nu in actie komt, komt doordat men vermoedt dat teams gebruikmaken van verfijnde systemen die elementen van de voor- en achtervleugel op een manier laten roteren die niet opgemerkt kan worden tijdens de reguliere test met belasting. Daarom maakt de federatie duidelijk dat "ontwerpen die gebruikmaken van plaatselijke conformiteit of vrijheidsgraden niet zijn toegestaan". Daarom heeft de FIA vier belangrijke elementen omschreven waarvan men vindt dat het in strijd met de technische regels is, al suggereert men dat er mogelijk met andere ideeën gewerkt wordt die eveneens illegaal kunnen zijn. Dat zijn:

Vleugelelementen die in verhouding tot het bodywork waaraan zij bevestigd zijn verticaal, in lengterichting of lateraal kunnen bewegen. Vleugelelementen die kunnen roteren ten opzichte van het bodywork waaraan ze bevestigd zijn, zoals roteren rond één bevestigingspunt. Ontwerpen die gebruikmaken van elastomeren vulstukken, buigzame delen van het vleugelprofiel of dun flexibel oppervlak op een verbinding die kunnen vervormen, uit het vlak kunnen buigen of verdraaien om een plaatselijke doorbuiging mogelijk te maken ten opzichte van het bodywork waaraan het onderdeel is bevestigd. Ontwerpen die gebruikmaken van 'zachte' achterranden aan vleugelelementen om 'plaatselijk scheuren' als gevolg van doorbuiging van de samengestelde onderdelen te voorkomen.

De enige uitzonderingen op deze regels maakt de FIA voor de vloerassemblage en de kleine zijdelingse opening om de kleppen van de voorvleugel beter af te dichten.

Nieuwe procedures

Waar de FIA in het verleden vaak reageerde op flexibele vleugels door de belasting bij de statische tests te vergroten, weet men dat dit niet de oplossing is als er gebruik wordt gemaakt van slimme trucs. Daarom kiest men voor een nieuwe aanpak, waarbij de teams montagetekeningen en dwarsdoorsneden moeten indienen die de bevestiging van de voorvleugelelementen aan de neus, de achtervleugelelementen aan de endplates, de achterste impactstructuur en de vleugelpilaren laten zien. Bovendien moeten de teams vergelijkbare afbeeldingen indienen waarop de bevestiging van de pilaren van de achtervleugel aan de achterste impactstructuur te zien is.

Door deze stap gaat de FIA beter begrijpen hoe de diverse vleugelelementen zijn ontworpen en of er teams zijn die onderdelen op zo'n manier hebben gemaakt dat ze doorbuigen en een aerodynamisch voordeel opleveren. Vanwege het werk dat teams mogelijk moeten verzetten om volledig aan de regels te voldoen, heeft de FIA besloten om pas vanaf de Grand Prix van Singapore te handhaven. Teams kunnen komend weekend in Monza dus nog racen met hun huidige ontwerpen. Wel is de teams gevraagd om voor 8 september alle relevante tekeningen van hun vleugelontwerpen in te dienen.