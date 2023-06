Toegang tot F1-grid mogelijk beperkt na Neymar-incident GP Spanje

In de aanloop naar races van de Formule 1, maar ook van kampioenschappen als de Formule E en het World Endurance Championship, krijgt een beperkt aantal beroemdheden, genodigden en journalisten toegang tot de startgrid. Daar begeven zij zich tussen het personeel van de teams en de kampioenschappen. Na een incident tijdens de Grand Prix van Spanje ligt deze toegang tot de grid echter onder een vergrootglas. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya stonden diverse gasten, onder wie de Braziliaanse voetballer Neymar, nog aan de rand van het gras op start-finish terwijl de formatieronde al van start ging.

Dit gebeurde terwijl de FIA World Motor Sport Council (WMSC) wacht op een rapport over de fans die in de slotronde van de Australische Grand Prix het circuit betraden. Na de race werden de organisatoren van de race op het matje geroepen, eind juni komen zij naar verwachting met een rapport over het voorval. De FIA verwacht als onderdeel van het rapport dat er een plan wordt aangeleverd hoe veiligheidsissues aangepakt kunnen worden. Motorsport.com heeft vernomen dat het beperken van de toegang tot de startgrid wordt gezien als een van de maatregelen om problemen tegen te gaan.

In een verklaring na de bijeenkomst van dinsdag in Cordoba liet het WMSC weten dat "het beschermen van de gezondheid en welzijn van iedereen op de grid - gasten, medewerkers en teams - de prioriteit van de FIA is". FIA-president Mohammed Ben Sulayem vindt intussen dat er geleerd moet worden van het incident bij de Spaanse GP. "F1 CEO Stefano Domenicali heeft de FIA verteld dat er maatregelen worden genomen om een herhaling te voorkomen", zei Ben Sulayem. "Het is niet alleen een probleem in de Formule 1, maar ook de Formule E, het World Endurance Championship en andere kampioenschappen. Mijn recente ervaringen waren dat er soms te veel mensen op de grid waren. Ik twijfel er niet aan dat de promotors zich houden aan de eisen van de FIA omtrent veiligheid. Het is de taak van de FIA om voor iedereen de veiligheid te waarborgen."

Tijdens de bijeenkomst van de WMSC in het Spaanse Cordoba werden ook enkele knopen doorgehakt met betrekking tot de F1-motorreglementen van 2026. Zo is Bosch benoemd tot de enige leverancier van klopsensoren, terwijl Bender GmbH & Co. KG de isolatiecontrolesystemen mag leveren.