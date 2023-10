Zo voorkwam FIA reeks track limits-straffen na afloop GP van Qatar

In juli moest de FIA na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk nog door 1200 mogelijke overschrijdingen van de track limits gaan. Eenmaal afgerond leverde dat 83 overschrijdingen op en kregen acht coureurs een tijdstraf, waarbij alleen Esteban Ocon al vier straffen aan zijn broek kreeg. Ook in Qatar was weer het nodige te doen om de track limits tijdens de race met maar liefst 51 geschrapte rondetijden, maar ditmaal hoefde men na afloop van de race niet meer in te grijpen. Dat kwam doordat de FIA na het debacle op de Red Bull Ring aan verbeteringen heeft gewerkt voor het remote operations centre (ROC), wat vergelijkbaar is met de VAR in het voetbal. Motorsport.com heeft vernomen dat er opnieuw een groep officials aanwezig was om op schermen in het ROC te kijken naar de bochten van het circuit van Losail waar track limits het hele weekend al een probleem waren.

Dat was eerder dit jaar tijdens de Oostenrijkse GP ook al het geval. Als een coureur van de baan ging in juli, moesten deze officials inzoomen op een mogelijke overtreding die werd gemeld door de geautomatiseerde systemen in de camera's die de diverse bochten monitorden. Vervolgens moesten ze dit melden aan een andere official in de wedstrijdleiding. Deze official moest dan beoordelen of de auto zodanig gepositioneerd was dat er een straf (ofwel een van de toegestane overtredingen of de sancties die volgen als een coureur daar overheen is gegaan) uitgedeeld moest worden. Er ontstond hierdoor flinke vertraging tussen het moment van het overschrijden van de track limits en het moment dat dit door de wedstrijdleiding werd opgemerkt. Daardoor konden teams hun coureurs niet op tijd waarschuwen dat ze een straf riskeerden. Dit stapelde zich op naarmate de wedstrijd vorderde, waardoor het na de race lang duurde voordat er duidelijkheid was.

Voor de GP van Qatar werd het systeem verfijnd. De officials in het ROC moesten hierdoor alleen aangeven dat de geautomatiseerde systemen een mogelijke overtreding opmerkten. Die informatie werd daarna beoordeeld door een groep officials in de wedstrijdleiding die zich alleen bezighielden met track limits. Deze groep was naar verluidt twee keer zo groot als tijdens de Oostenrijkse GP. Door deze veranderingen kon de meerderheid van de overtredingen in Losail binnen één ronde na plaatsvinden beoordeeld worden, zo schatte de FIA in. Daarnaast had de autosportfederatie ook een plan klaarliggen dat teams via de officiële timingpagina's op de hoogte zouden worden gesteld als er een achterstand opgelopen werd bij het beoordelen van de track limits. Dat zou de teams in staat stellen om hun coureurs te informeren om extra op te passen met de baanlimieten.

Een uitgebreide terugblik op de Grand Prix van Qatar in de F1-update