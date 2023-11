De gemoederen liepen een week geleden in Las Vegas hoog op tijdens de persconferentie voor teambazen, die plaatsvond na afloop van de eerste vrije training, die slechts acht minuten duurde door een probleem met een losse putdeksel. Frederic Vasseur was behoorlijk gepikeerd door de enorme schade die Carlos Sainz had opgelopen, toen hij over de omhoog gekomen putdeksel reed. Hij noemde het ‘compleet onacceptabel’ wat er er was gebeurd. Toen hij een vraag kreeg over de sponsoractiviteiten die Ferrari rond het evenement in Las Vegas had gepland, reageerde hij: “Ja, jongens. Ik denk niet dat dit een onderwerp voor mij is vandaag. We hebben net een zeer moeilijke eerste training achter de rug. Dit kost ons een fortuin.” Om daarna te vervolgen: “We fucked up the session for Carlos.”

Toto Wolff raakte op zijn beurt zwaar geïrriteerd toen hem gevraagd werd of de Formule 1 een blauw oog heeft opgelopen door het putdekseldrama. De Oostenrijker antwoordt in eerste instantie kalm dat er in zijn optiek van een blauw oog geen sprake is. “Dit is niets. Het is donderdagavond en er gaat een vrije training niet door. Ze gaan de putdeksels vastmaken en morgenochtend heeft niemand het er meer over.” Maar als vervolgens een andere journalist in de zaal roept dat er de volgende dag nog wél over gesproken wordt, springt Wolff uit de band: “Stelde jij de vraag? Dit is compleet belachelijk. Compleet belachelijk! Dit is nog maar de eerste training. Hoe kun je slecht spreken over een nieuw evenement dat op alle vlakken nieuwe standaarden zet. Je hebt over een fucking putdeksel dat is losgekomen, wat we vaker hebben gezien gebeuren. Dit is niks! Degenen die deze Grand Prix organiseren verdienen lof. Ze hebben ervoor gezorgd dat de sport groter is dan ooit tevoren.”

De zogenaamde Media Delegate van de FIA maakte melding van het gebezigde taalgebruik, maar omdat het niet mogelijk was om beide teambazen in Las Vegas te horen, gebeurt dit nu in Abu Dhabi. Wolff en Vasseur moeten zich donderdag om 17.00 uur lokale tijd samen melden bij de stewards.

Video: Carlos Sainz rijdt tegen een putdeksel aan in Las Vegas