Het de door FIA ingestelde onderzoek naar aanleiding van de controverse rond de Grand Prix van Abu Dhabi nadert zijn einde. De internationale autosportbond heeft maandag bekendgemaakt binnenkort de bevindingen van het onderzoek te delen en met een actieplan te komen waarin wijzigingen worden aangekondigd. De uitkomst van het onderzoek is cruciaal in het herstel van de geloofwaardigheid van de FIA en de F1-organisatie. Veel Formule 1-fans zijn nog steeds verbolgen over de beslissingen die racedirecteur Michael Masi nam in de slotronden van de race op het Yas Marina Circuit.

De reden dat er geen details werden gedeeld na de vergadering van de F1 Commission, is omdat FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem eerst meer feedback wil ontvangen alvorens zich vast te leggen op de veranderingen. De FIA is naar verluidt van plan om Masi een andere rol te geven of zelfs aan de kant te schuiven. Echter was de bijeenkomst op maandag geen goed moment om dit aan te kondigen.

Ben Sulayem is ervan overtuigd dat de acties van de FIA krachtig gaan zijn en ervoor zorgen dat de sport beter aan het seizoen begint. "We waren het eens over diverse zaken. De analyse is nog gaande, maar die komt snel", sprak de FIA-president tegen Sky Sports over het onderzoek. "Het was een goede discussie en meer informatie wordt snel bekendgemaakt. Maar het is zeker dat de integriteit van de FIA intact blijft. Daar ben ik voor gekozen. Het is mijn plicht. Het was een zeer goede vergadering. We hebben veel belangrijke dingen voor het komende jaar besproken. Ik verwacht dus een goed F1-seizoen. Dit is belangrijk voor de FIA, voor de integriteit van de FIA en voor de sport. Het kan in de toekomst alleen maar beter."

Gaat Masi door of niet?

Verwacht wordt dat de FIA een nieuwe structuur voor de F1-wedstrijdleiding gaat aankondigen. Hiermee moet worden voorkomen dat de racedirecteur niet alles op zijn bordje krijgt, iets wat Masi overkwam. De Australiër werd soms overweldigd door druk van teams, wat op belangrijke momenten effect had op zijn werkzaamheden. De FIA kan deze structuur herzien, waardoor de wedstrijdleider meer collega's krijgt ter ondersteuning. Het is mogelijk dat een aantal taken van Masi worden verdeeld. Mocht Masi niet doorgaan als race director dan zijn WEC-wedstrijdleider Eduardo Freitas en DTM-scheidsrechter Niels Wittich de mogelijke favorieten voor deze rol. Wellicht op gedeelde basis.