Dat stelt Alfa Romeo-teambaas Fred Vasseur. Tijdens de Franse GP komt de FIA met nieuwe maatregelen om het doorbuigen van achtervleugels tegen te gaan, iets waar McLaren al boos om was. Volgens Vasseur worden de regels daarmee in feite veranderd en dat heeft invloed op teams die zich keurig aan de regels hebben gehouden. “We hebben tijd om de vleugel te veranderen, maar dat kost ons een fortuin”, verklaarde Vasseur. “We proberen allemaal geld te besparen, proberen personeelskosten uit te sparen en dan krijgen we dit soort dingen. Het is een grap.”

Vasseur denkt dat de verschillen op de baan nauwelijks merkbaar zijn, maar is wel bezorgd over de wijze waarop de FIA met de zaak is omgegaan. Ook zal het invloed hebben op andere delen van de wagen, die gedurende het seizoen aangepast moeten worden. “Het [verschil] is marginaal”, verklaarde Vasseur. “We hebben het bekeken, het verschil was klein. Maar daar maak ik me geen zorgen over. Het gaat erom dat we ineens zaken aan de wagen veranderen omdat een team niet aan de regels kan voldoen.”

Duur geintje

Juist de teams die voldeden aan het reglement zijn nu in het nadeel, stelt Vasseur. “We hadden een regel met de maximale vervorming en druk, we zijn [bij Alfa Romeo] niet slimmer dan anderen. Iedereen hield zich aan de limiet en nu heeft de FIA besloten om de limiet te veranderen. Dat is verrassend, maar ze hebben het tijdens het seizoen aangepast. Het gaat niet om de introductie van de nieuwe test, of een nieuwe manier om de test te doen, maar ze hebben aan de cijfers gesleuteld en dat heb ik niet eerder gezien. Als je op de limiet zit, heb je het goed gedaan. Dan moet je een nieuwe vleugel ontwerpen. Dat is een dure klus.”

Red Bull-teambaas Christian Horner schat de kosten voor het aanpassen van de vleugels op zo’n 450.000 euro.