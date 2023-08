FIA niet van plan om motorformule voor 2026 aan te passen

Het seizoen 2023 is nog lang niet voorbij, toch staat bij meerdere teams het seizoen 2026 al duidelijk op de radar. De motorformule wordt namelijk dan aangepast, waardoor de complexe MGU-H verdwijnt en de nadruk op het vermogen uit de elektromotor komt te liggen. Die regels moesten het aantrekkelijker maken voor nieuwe fabrikanten om tot de Formule 1 toe te treden, aangezien de kosten beperkt worden. Dat heeft al geleid tot de toetreding van Audi terwijl Ford met Red Bull Racing gaat samenwerken.

Het heeft onlangs ook tot wat zorgen geleid bij Red Bull-teambaas Christian Horner en Max Verstappen. "Ik heb de data gezien, ook in de simulator, en voor mij ziet het er verschrikkelijk uit", zei Verstappen recentelijk. "Als je vol gas gaat op het rechte stuk van Monza, dan moet je vierhonderd meter voor de eerste bocht terugschakelen. Dat is niet de richting die we op moeten gaan." Horner vreesde op zijn beurt voor zogenaamde 'Frankenstein-auto's'. Hij waarschuwde dat de Formule 1 niet zover moet gaan dat zij het chassis moeten compenseren voor de motor. Het effect van de slipstream en de DRS zou dan volgens hem verdwijnen.

Voorlopig lijkt de FIA weinig met die zorgen te doen. De sportieve motorformule voor 2026 is meerdere keren uitgesteld, maar sinds 3 maart 2023 zijn de motorregels voor 2026 in te zien via de website van de FIA. De technische motorregels zijn ook al beschikbaar en staan voor nu ook vast, benadrukt FIA-president Mohammed Ben Sulayem in gesprek met Motorsport-Total.com, de zusterwebsite van Motorsport.com. Toch wil Ben Sulayem niet helemaal uitsluiten dat er nog wat aan de regels wordt gesleuteld, mits er dan wel voorstellen komen om de CO2-uitstoot van de bolides te verminderen. Zo'n voorstel moet wel op de juiste manier langs alle commissies gaan en gezien deze regels al moeilijk van de grond kwamen, lijkt dat onwaarschijnlijk.

"Er is meer dan 18 maanden overlegd, maar uiteindelijk heeft iedereen ervoor getekend", zegt Ben Sulayem. Daar kwam wel 'veel weerstand van teams' bij kijken, verklaarde de FIA-president. "Ik begrijp hun standpunt, maar zij moeten het standpunt van de FIA ook begrijpen. Wij willen duurzame autosport creëren en de enige manier om daarin te slagen is door meer OEM's als motorleveranciers en teams aan te trekken. De nieuwe regels zijn de reden waarom er nieuwe OEM's komen en waarom Audi komt."

Vermogensverhoudingen

De Formule 1 zou de verdeling van het motorvermogen voor 2026 naar een verhouding van 50/50 brengen. Daardoor komt er dus veel meer vermogen uit de elektromotor dan nu het geval is. Horner stelt voor om die verhouding wat aan te passen: 60 procent moet dan van de interne verbrandingsmotor komen, 40 procent van de elektromotor. "We hebben nog tweeënhalf jaar de tijd en ik denk dat als er een kleine aanpassing komt, er een beter platform voor het chassis ontstaat", aldus Horner.

Door de aanpassingen aan de regels zou de Formule 1 aan de slag moeten gaan met beweegbare aerodynamica. Hierdoor wordt het downforceniveau in de bochten gemaximaliseerd terwijl op de rechte stukken de luchtweerstand verlaagd kan worden voor een betere topsnelheid. Dat komt ook het brandstofverbruik ten goede. Horner vindt het goed dat duurzame brandstoffen een rol gaat spelen, maar door de vermogensverhoudingen aan te passen zou de Formule 1 volgens hem niet afhankelijk worden van die beweegbare aerodynamica.

Ben Sulayem waardeert die suggestie van Horner, maar zet hem niet meteen aan tot actie. "Uiteindelijk is dat zijn standpunt. Ik respecteer wat Christian wil, maar uiteindelijk gaat het mij om het volgende: Wat is goed voor de meerderheid van de teams? Wat is goed voor de sport als geheel? Toen ik met hem in Hongarije sprak - ik luister graag naar de mensen - leek hij zich niet echt zorgen te maken om het percentage. Of het nog 60/40, 45/55 of 52/48 is. Het is minder belangrijk dan het belangrijkste punt waarom we dit doen: namelijk om ervoor te zorgen dat we bereiken wat we beloofd hebben, een uitstootvermindering van 80 procent."

"Misschien zijn we iets te optimistisch", geeft de FIA-president toe. "We zeggen dat een verbetering van 80 procent ons doel is. Dat komt van een lichtere auto, van de interne verbrandingsmotor, de accu, de aerodynamica en mindering in brandstof. Dat alles bij elkaar maakt dat verschil. Als je er één weghaalt, halen we ons doel niet."

Lichtere bolides

Op meerdere vlakken is Ben Sulayem het wel eens met Horner. Een daarvan is het gewicht van de Formule 1-bolides. Deze zijn door de jaren heen alleen maar zwaarder geworden, al lijkt er nu een wens te zijn voor lichtere bolides - ook al uitgesproken door Formule 1-baas Stefano Domenicali. "Daar kijken we naar. Is het haalbaar en zou het beter zijn voor alle betrokkenen?", benadrukt Ben Sulayem. In vijftien jaar tijd zijn de Formule 1-auto's 213 kilogram zwaarder geworden. Onder de huidige regels moet een bolide minstens 798 kilogram wegen. Bij de start van de Grand Prix is dat inclusief brandstof dus zo'n 900 kilogram.

Ben Sulayem is voorstander van lichtere auto's, mede door zijn achtergrond in de autosport. "Geef me alles, maar alsjeblieft niet een zware auto! Ik baal er altijd van als het zwaar is. Het moet met de veiligheid te maken hebben. Lichtere auto's zijn beter - dat weet ik, ik heb geracet. Ik haat het wanneer er meer gewicht aan wordt toegevoegd. De ophanging wordt slechter, de remmen zijn niet goed, de bandenslijtage, dat soort dingen. En als je crasht is het nog ernstiger."

Daarom heeft de FIA-president met zijn team gesproken over het gewicht van de Formule 1-auto's. "We willen lichtere auto's en dat ze beter klinken. Hij [Domenicali] wil het, dus we zijn het tenminste op een vlak eens met elkaar. Maar dat betekent niet dat hij het forceert, het betekent dat hij daar een voorkeur voor heeft. Maar het is uiteindelijk aan de FIA om te besluiten. Dat doen we ook. Niet omdat de FOM of de teams zitten te klagen. Nee. We doen het omdat dit het juiste is."