FIA heroverweegt weegbrug-regel voor 2020

Tijdens het gehele weekend kunnen de wagens aan een weging worden onderworpen, waarbij wordt vastgesteld of de auto wel aan de reglementen voldoet. Door een rood licht te tonen wordt aan de coureur het teken gegeven dat hij moet stoppen bij de weegbrug.

De standaardprocedure is dat als een team tijdens één van de sessies merkt dat een coureur het rode licht bij de ingang van de pitstraat heeft gemist en het de auto terugduwt zonder eraan te werken, dat enkel een reprimande wordt uitgedeeld. Als het team daar niet in slaagt, dan moet de auto de race vanuit de pits starten. Sergio Perez werd in Austin bestraft omdat hij de weegbrug miste op vrijdag. Pierre Gasly overkwam hetzelfde in Baku.

Contrast te groot

De FIA erkent dat het verschil tussen de reprimande en de straf erg groot is, zeker in het geval van overtredingen tijdens de vrije trainingen. Na het incident van Gasly besprak men de mogelijkheid om ook de straf bij het werken aan de wagen terug te brengen naar een reprimande, tijdens vrije trainingen in ieder geval. Die aanpak lijkt nog op tafel te liggen voor 2020.

Racing Point probeerde overigens in Austin wel om de straf te voorkomen. Nadat de Mexicaan zijn rode licht had gemist, bracht het team hem op de hoogte. Vervolgens wist Perez niet wat hij moest doen en zette hij zijn wagen stil in de pitstraat. Terwijl het team klaarstond om banden te wisselen, wat dus tegen de regels was geweest, moest Perez voorbij zijn team rijden, zodat hij kon worden terug geduwd. De Racing Point-coureur begreep de boodschap echter niet en reed naar de garage. Door een gebrek aan communicatie voerde zijn pitcrew wel een bandenwissel uit, wat verboden was.

De stewards bevestigden dat ook zij het een zware straf vonden, maar dat het om een verplichte straf gaat en er geen ruimte was om anders te besluiten.