Perez start Amerikaanse GP uit pitlane wegens missen weegbrug

Tijdens de tweede training op het Circuit of the Americas werd Perez verzocht om zich te melden bij de weegbrug van de FIA ter controle. Perez zag het rode lichtsignaal echter te laat en reed door naar de garage van Racing Point. Als de Mexicaan zich alsnog had gemeld, dat zou hij er mogelijk met een berisping vanaf zijn gekomen. Zijn team voerde echter eerst een oefenpitstop uit, wat volledig uit den boze is.

Het team besefte na de pitstop wat er was gebeurd. De monteurs zetten Perez daarop terug op de originele banden waarmee hij binnen was gekomen en rolden de wagen terug naar de weegbrug. De stewards van de FIA oordeelden echter dat Racing Point al aan de wagen had gewerkt, waardoor Perez de normale strafmaat krijgt: een start uit de pitstraat. De voorbije jaren kregen Carlos Sainz en Kevin Magnussen voor een vergelijkbaar vergrijp ook dezelfde straf.