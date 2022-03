FIA keurt nieuw hekwerk goed voor gebruik op Formule 1-circuits

De circuits die jaarlijks bezocht worden door de Formule 1 zijn voorzien van vele kilometers hekwerk om de veiligheid van zowel de coureurs als de fans te waarborgen. Het Zwitserse bedrijf Geobrugg heeft nu op basis van de nieuwste technologie hekwerk ontwikkeld waarmee de stalen palen verder uit elkaar kunnen worden geplaatst. Hierdoor zijn er minder palen nodig en dat moet het zicht van de fans ten goede komen. Het nieuwe hekwerk heeft slechts om de zes meter een paal nodig waaraan de staaldraden bevestigd worden, daar waar vier meter de huidige standaard is.

Dit gaat tegelijkertijd niet ten koste van de werkzaamheid van het hek. De coureurs gaan er qua veiligheid juist op vooruit. Doordat er minder palen nodig zijn, is de kans ook kleiner dat zij een paal raken bij een impact met het hekwerk. Qua duurzaamheid zijn er ook voordelen, want er zijn minder transportcontainers nodig om het systeem te vervoeren. Er zijn bovendien minder betonnen funderingspunten nodig voor de palen, wat de installatiesnelheid bij werkzaamheden ten goede komt. Het nieuwe hekwerk is inmiddels gehomologeerd door de FIA voor gebruik op Grade 1-circuits, het veiligheidsniveau dat circuits moeten hebben voor het organiseren van Formule 1-races.

“We hebben op niets minder dan een revolutie gemikt. Het doel was om wat betreft duurzaamheid een enorme stap te maken, terwijl we de veiligheid en de installatievriendelijkheid van het systeem verbeteren. We hebben echter meer dan dat bereikt. Circuits die een duurzamere optie met een betere ervaring voor toeschouwers zoeken, hoeven niet verder te kijken”, zegt Jochen Braunwarth, directeur motorsport bij Geobrugg. Deze verbeteringen zijn bewerkstelligd door het gebruik van dikkere kabels, die nu een diameter van 16 millimeter hebben. Dat heeft men gecombineerd met spiralen met grote elasticiteit om de kabel met het gaas te verbinden.

Het nieuwe, verbeterde hekwerk van Geobrugg is voor de introductie uitgebreid getest. Zo zijn er onder meer proeven uitgevoerd met een auto op volledige schaal, die met een snelheid van 150 kilometer per uur het hekwerk in werd geschoten. De beelden daarvan zie je bovenaan deze pagina.