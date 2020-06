FIA en Ferrari lanceren project om vrouwelijk racetalent te helpen

Het doel van het project is om de beste vrouwelijke coureurs te vinden in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar en hen op weg te helpen richting een professionele carrière in de autosport. De Women in Motorsport Commission van de FIA en Ferrari, dat al geruime tijd een eigen opleiding heeft genaamd de Ferrari Driver Academy, zijn een vierjarige overeenkomst met elkaar aangegaan die moet resulteren in twee vrouwelijke coureurs die namens de Ferrari Driver Academy in het FIA Formule 4-kampioenschap rijden.

De FIA vroeg de nationale autosportbonden eerder dit jaar al om vrouwelijke talenten te nomineren voor het project. Op basis hiervan zijn reeds twintig coureurs van vijf verschillende continenten geselecteerd. Zij zullen in oktober participeren in een shootout, die georganiseerd wordt door de Winfield Racing School op Paul Ricard. Er blijven daarna twaalf kandidaten over, die op twee verschillende trainingskampen worden gestuurd - één gericht op karting en één gericht op racen in de Formule 4. Vervolgens worden vier coureurs uitgenodigd voor een cursus van een week bij de Ferrari Driver Academy in Maranello. Uiteindelijk blijft er dan één coureur over die gaat rijden in een van de nationale Formule 4-kampioenschappen. Het selectieproces wordt in 2021 nog eens herhaald, met als ideaalbeeld dat er in 2022 twee vrouwelijke coureurs onder de FDA-vlag in de Formule 4 racen.

“We hadden het gevoel dat we meer moesten doen om vrouwelijke coureurs die verder willen komen in de autosport bij onze activiteiten te betrekken”, zegt Ferrari-teambaas Mattia Binotto bij de lancering van het project. “Alhoewel er feitelijk geen belemmeringen zijn voor hun deelname aan ons opleidingsprogramma, zijn we ons er terdege van bewust dat het voor vrouwen lastiger is om verder te komen in onze sport. Daarom zijn we enthousiast over dit FIA-initiatief. We denken dat we kunnen helpen om nog meer jonge vrouwen in deze fantastische sport te verwelkomen. En wie weet zien we op een dag dan weer een vrouwelijke coureur aan de start van een Formule 1-race, voor het eerst sinds 1976.”