FIA wijst drie DRS-zones aan voor Grand Prix van Miami

De Formule 1 is dit weekend voor het eerst te gast in Miami. Aan de sfeer en aankleding zal het niet liggen, zo is de afgelopen dagen al wel duidelijk geworden. Het complex rondom het Hard Rock Stadium beschikt onder meer over een nephaven met boten, beach bars en een Foro Sol-achtig stadiongedeelte.

Wat kunnen Max Verstappen en co verwachten van de Grand Prix van Miami?

Of we ook op de baan voldoende spektakel gaan zien, moeten we nog even afwachten. De FIA heeft er in elk geval alles aan gedaan, getuige de drie DRS-zones die zijn aangewezen. In de gebruikelijke event notes voorafgaand aan het weekend wordt de aanwezigheid van deze drie zones bevestigd. Het eerste gedeelte waar de achtervleugel opengeklapt mag worden begint 67 meter na bocht 9 op het ietwat afbuigende stuk richting bocht 11. De tweede zone bevindt zich op het achterste rechte stuk vanaf 450 meter na bocht 16. Tot slot is er een DRS-sectie aangewezen op start-finish, waarbij de achtervleugel opengeklapt mag worden vanaf de apex van de laatste bocht.

De detectiepunten zijn ook bekendgemaakt. Om een DRS te krijgen moeten de coureurs op 83 meter na bocht 8 binnen een seconde van de voorganger rijder. Dit geldt ook voor 73 meter na bocht 16 en 19 meter na bocht 17.

Miami circuit Foto: Liberty Media