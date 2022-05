Foto’s: Miami International Autodrome klaar voor eerste F1-race

Sinds de Formule 1 begin 2017 werd overgenomen door het Amerikaanse Liberty Media, heeft de sport er geen geheim van gemaakt dat het voet aan de grond wilde krijgen in de Verenigde Staten. Aan het einde van datzelfde jaar ontstonden er voor het eerst geruchten over een mogelijke F1-race in Miami. Destijds was het plan nog om vanaf 2019 rond de FTX Arena – de thuisbasis van NBA-team Miami Heat – te racen, maar die plannen kwamen niet echt van de grond. Pas na het besluit om de potentiële race te verplaatsen naar Miami Gardens en het Hard Rock Stadium, werd er definitief een klap op gegeven en werd er een contract getekend voor de GP van Miami.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de aanleg van het Miami International Autodrome, waar de Formule 1 de komende tien jaar de GP van Miami afwerkt. Dit tijdelijke circuit rond de thuishaven van NFL-team Miami Dolphins is 5,4 kilometer lang en telt 19 bochten. De omloop is voor de eerste editie van de race voorzien van drie DRS-zones: het rechte stuk van start-finish, tussen bochten 10 en 11 en tussen bochten 16 en 17. Ook heeft het circuit een veelbesproken jachthaven zonder water en een beachclub in bocht 12. Twee dagen voor de start van het F1-weekend is Miami International Autodrome er klaar voor om de sport te ontvangen, zoals in bovenstaande fotoslider is te zien.

Video: Wat de teams en coureurs kunnen verwachten in Miami