FIA deelde in 2020 stuk minder geldboetes uit

De FIA kwam in 2020 tot een totaal van 27 tijdstraffen, 18 geldboetes en 12 gridstraffen. Die gridstraffen werden voornamelijk opgelegd voor het overschrijden van het toegestane aantal motoronderdelen, maar ook voor bijvoorbeeld een serieus vergrijp als het negeren van de gele vlaggen, zoals bijvoorbeeld voor George Russell die in Turkije vijf plaatsen naar achteren moest omdat hij te hard in een zone waar dubbele gele vlaggen gezwaaid werden.

De grootste overlast veroorzaakten de track limits, oftewel de regel dat er op bepaalde plekken op het circuit netjes binnen de lijn gereden moet worden. Die regel werd in 17 races maar liefst 722 keer overschreden, waarbij vooral de Grand Prix van Portugal opviel met 194 overtredingen. Ook op de andere ‘nieuwe’ circuits werden de track limits regelmatig genegeerd: op Istanbul Park gebeurde dat 93 keer en op Imola 83 keer. Over het algemeen wordt er niet al te zwaar getild aan dit vergrijp en wordt alleen de rondetijd afgepakt. Komt het te vaak voor dan kan eventueel een tijdstraf van vijf seconden volgen.

De tijdstraffen werden vooral tijdens de races voor lichte vergrijpen uitgedeeld. Zo kreeg Lewis Hamilton op Monza een tijdstraf voor het binnenrijden van de pitstraat terwijl die afgesloten was. De wereldkampioen kreeg in Rusland zelfs twee keer een tijdstraf voor hetzelfde vergrijp, het maken van een proefstart op de verkeerde plek. Die twee straffen werden na rijp beraad overigens kwijtgescholden.

De 18 geldboetes werden vooral opgelegd voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitstraat. De hoogte van die boete ligt tussen de 200 en 1.000 euro. Kimi Raikkonen kreeg voor dit vergrijp maar liefst vier keer een boete opgelegd van in totaal 2.400 euro. Het grote geld kwam echter van de teams. Zo moest Mercedes 25.000 euro betalen voor het hier boven vermelde vergrijp van Hamilton. De FIA achtte het team schuldig aan het feit dat hun coureur tot twee keer toe op de verkeerde locatie een proefstart had gemaakt. Het team uit Brackley kreeg verderop in het seizoen ook nog eens een boete van 20.000 euro opgelegd voor het feit dat George Russell in Bahrein met de banden van Valtteri Bottas onder zijn auto reed.

Overigens is de boete die de FIA aan het begin van het jaar aan Racing Point oplegde niet meegenomen in deze berekeningen. Het team van Lawrence Stroll moest 400.000 euro ophoesten voor het kopiëren van de brake ducts van Mercedes.