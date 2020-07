FIA onderzocht brake ducts Racing Point niet voor start seizoen

Toen de auto voor het eerst haar opwachting maakte tijdens de test in Barcelona vielen bij rivalen de overeenkomsten met de Mercedes W10 op. Zij maakten vermoedens van het illegaal delen van data kenbaar bij de FIA. Nikola Tombazis, technisch directeur van formulewagens bij de FIA, bezocht daarop de fabriek van Racing Point, waar het team hem bewijs liet zien hoe zij foto’s gebruikten om het algemene aerodynamische concept van Mercedes na te bouwen. Dat proces is legaal verlopen. Na de Stiermarken GP protesteerde Renault tegen de brake ducts van Racing Point, waarbij beargumenteerd wordt dat in 2019 gedeelde informatie – toen brake ducts nog geen 'listed parts' waren – gebruikt is op de auto voor 2020.

Racing Point heeft consequent beweerd dat de FIA de auto geïnspecteerd en legaal bevonden heeft. Toch geeft Tombazis nu toe dat de FIA de auto in algemene zin weliswaar heeft goedgekeurd, maar dat er niet specifiek naar de brake ducts gekeken is. En juist over dat onderdeel is nu onduidelijkheid. “We hoorden in februari bij een aantal teams wat geluiden en besloten om het voor Australië te onderzoeken. Daarvoor gingen we naar de fabriek van Racing Point”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. “We richtten ons voornamelijk op de rest van de auto, niet de brake ducts. De rest van de auto leek heel erg [op de W10], en de rest van de auto viel zowel dit jaar als vorig jaar onder de 'listed parts', dus er zou geen enkel excuus zijn. Als de rest van de auto op een of andere manier via CAD-informatie was verkregen, dan was dat schaamteloos illegaal geweest. In feite zou dat Mercedes en Racing Point allebei schuldig maken.”

“Dus toen we daarheen gingen hebben we het onderzocht en keken we vooral naar de rest van de auto. Door wat we zagen werden we overtuigd dat het proces dat Racing Point omschreef, met het nemen van foto’s en van daaruit de auto ontwerpen, heel plausibel was. Meer dan dat zelfs, ze lieten ons zien hoe ze alles gedaan hadden en waren overtuigd dat dit daadwerkelijk het proces was waarmee zij werkten. Dus in de winter zijn we niet in detail ingegaan op de air ducts. Ik wil niet zeggen dat dit juist was, achteraf gezien hadden we daar meer bij moeten stilstaan, maar we keken naar de auto als geheel en de onderdelen die traditioneel al 'listed parts' waren.”

Wat betreft de brake ducts zei Tombazis: “We hebben absoluut een mening over de brake ducts en we praten daar intern ook over omdat er wat delicate wettelijke en reglementaire zaken die bekeken moeten worden. Maar het protest van Renault gaat specifiek over het gecompliceerdere deel van de materie – de voorvleugel, neus, diffuser en dergelijke zaken zijn relatief makkelijk, en daar hebben we ons voornamelijk op gefocust in februari en maart. Als toen was gebleken dat ze informatie hadden gekregen over bijvoorbeeld de diffuser, dan hadden beide teams, Mercedes en Racing Point, behoorlijk in de problemen gezeten.”