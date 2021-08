Charles Leclerc had zich ongetwijfeld een ander einde van de vrijdagse trainingen in België voorgesteld. Een kwartier voor het einde van de tweede oefensessie spinde de Monegask in Les Combes, waarna hij met de linker voorkant van zijn SF21 in aanraking kwam met de bandenstapels. Op het eerste gezicht leek de schade relatief mee te vallen, maar tijdens de reparaties bleek dat de schade aan het chassis niet snel te herstellen was. In een korte verklaring maakte Ferrari dan ook bekend dat Leclerc zaterdag met een ander chassis aan de start van de derde training en de kwalificatie verschijnt.

“Scuderia Ferrari kondigt aan dat het chassis van Charles Leclerc’s SF21 bij een incident in de slotfase van VT2 schade heeft opgelopen die niet op korte termijn gerepareerd kon worden”, las de verklaring van Ferrari. “Daarom is vrijdagavond een reservechassis opgebouwd en Leclerc gaat deze vanaf de derde vrije training van de Belgische Grand Prix gebruiken.”

Gemengde gevoelens over vrijdag

Geheel tevreden over zijn vrijdag was Leclerc dan ook niet. Hij sloot de vrijdag af op slechts de achttiende positie, nadat hij in de eerste training nog de vierde tijd noteerde. De baanomstandigheden waren erg listig volgens de Monegask, die zich in VT2 niet zo op zijn gemak voelde als in de eerste training. “Ik had de dag liever niet in de muur afgesloten, maar dat hoort bij een vrije training. Ik ga proberen die fouten niet te herhalen”, zei Leclerc na de vrijdagse actie. “VT1 voelde vrij goed, maar dat gold niet voor VT2. Dat moeten we gaan begrijpen, want we hebben niet veel veranderd aan de auto. We hebben dus genoeg om door te nemen en hopelijk leveren we goed werk. Ik vertrouw erop dat we gaan begrijpen wat er fout ging in VT2, zodat we het zaterdag beter doen.”

Beide vrijdagse trainingen begonnen op een licht vochtige baan, maar werden grotendeels op een droge asfaltlaag afgewerkt. De weersverwachting voor de rest van het weekend op Spa-Francorchamps is echter dat het vaker nat dan droog is. Leclerc gaat dan ook uit van natte omstandigheden op zaterdag en zondag. “We moeten onszelf zo snel mogelijk aanpassen en proberen om een afstelling te hebben die goed werkt op zowel een droge als een natte baan. Zodra we dat voor elkaar krijgen, zijn we klaar voor een goed weekend.”