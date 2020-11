Ferrari wil verlenging van 'zachte landing' budgetplafond

Vanaf 2021 mogen Formule 1-teams op jaarbasis nog maar 145 miljoen dollar uitgeven en vooral de grote teams worden daardoor geraakt. Zij moeten inkrimpen, wat inhoudt dat er mensen ontslagen worden of worden overgeplaatst naar andere activiteiten. Zo kan Ferrari medewerkers overhevelen naar de productie van straatauto’s, terwijl Mercedes en Red Bull Racing nieuwe projecten hebben opgezet om het F1-personeel te behouden. Eerder dit jaar kregen de teams vanwege COVID-19 zes maanden extra om zich aan te passen aan het budgetplafond, maar volgens Binotto is dat niet genoeg. Hij wijst er dan ook op dat de pandemie nog steeds actueel is.

“De zachte landing is destijds goedgekeurd door alle teams, de F1 en de FIA met in gedachte dat het heel moeilijk is om mensen te ontslaan tijdens de COVID-periode”, vertelde Binotto. “Het zou ook een compleet verkeerde boodschap zijn om mensen in zo’n situatie de laan uit te sturen. Aangezien de pandemie nog niet voorbij is en we nog steeds in een noodsituatie zitten, moet het mechanisme van zes maanden een keer bekeken worden. Uiteindelijk moeten we proberen dat mechanisme uit te stellen tot het einde van het jaar.”

De situatie van Ferrari wordt er niet makkelijker op gemaakt door een decreet van de Italiaanse regering. Daardoor mag de renstal geen mensen ontslaan tijdens de pandemie. Binotto geeft dan ook toe dat hij aan het lobbyen is om de ‘zachte landing’ te verlengen. “Nogmaals: ik denk dat het sociaal gezien heel slecht zou zijn om mensen te ontslaan tijdens de pandemie. We weten dat dit binnenkort al moet gebeuren en wij geloven niet dat dit de juiste aanpak is. Ik zou graag met de FIA en de andere teams willen praten of er een mogelijkheid is om aan te passen wat nog een noodsituatie is. Dat is het ene punt. Het andere punt is hoe we onszelf gaan organiseren. We proberen natuurlijk ons team te herstructureren en we proberen mensen over te hevelen naar de productie van straatauto’s, want we zijn nog steeds een groot bedrijf. We hebben een aantal mogelijkheden, maar we zijn begonnen aan een lastige oefening. De oplossing is niet glashelder.”