Ferrari noemt nieuwe regels goed startpunt, veto niet uitgesloten

Volgens de huidige afspraken kan Ferrari middels een veto nieuwe regels tegenhouden, wanneer het legendarische merk van mening is dat de veranderingen niet in het belang van de sport zijn. De Scuderia heeft meerdere malen laten weten het vetorecht met het oog op de reglementen voor 2021 niet te gebruiken. Wel stelt het team niet bereid te zijn regels te accepteren die volgens hen de sport schade kunnen berokkenen.

Ferrari F1-teambaas Mattia Binotto stemde tijdens de vergadering van de FIA World Motor Sport Council voor de wijzigingen maar het team houdt de opties open wanneer de puntjes op de i gezet moeten worden. Een woordvoerder van Ferrari bevestigt: “Wat met de stemming goedgekeurd is, is een goed vertrekpunt. We werken met hen samen om het verder te verbeteren.”

Binotto liet in Mexico in gesprek met Motorsport.com al weten dat de teams moeten samenwerken om de reglementen nog verder te verbeteren: “Het verfijnen van de regels is naar mijn mening een ‘never ending’ proces. Zelfs de huidige reglementen veranderen we nog bij iedere mogelijkheid. Er valt nog veel te verbeteren, het is allemaal nog heel pril. Het ligt aan de samenwerking tussen de teams en de Formule 1 om ieder spoortje van twijfel weg te werken. Ik ben er vrij zeker van dat wat aangekondigd wordt, nog voor de start van 2021 verbeterd moet worden. En ook daarna nog.”

Tevredenheid bij Renault

Renault F1-teambaas Cyril Abiteboul erkent dat de regels nog goed onder de loep genomen moeten worden, al is de Fransman vooralsnog positief: “Ondanks enkele compromissen die gesloten moesten worden vanwege de onhoudbare discrepanties binnen het huidige Concorde-verdrag, bieden deze maatregelen significante mogelijkheden voor een team als Renault. Dit vergroot de kans om het gat naar de top te dichten en binnen afzienbare tijd mee te doen om de overwinningen en titels. De basis van de reglementen staat, we kunnen nu bekijken welke stappen nog noodzakelijk zijn.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble