Ferrari leerde updates alvast kennen tijdens filmdag op Monza

Teams hebben gedurende het seizoen twee filmdagen, bijvoorbeeld om promotievideo’s op te nemen. Op deze dagen mag maximaal honderd kilometer worden gereden en moet gebruik worden gemaakt van speciale demo-banden van Pirelli. De filmdagen worden in aanloop naar de wintertests regelmatig als een verkapte shakedown ingezet, om de nieuwe auto alvast een beetje te leren kennen en om te checken of alles werkt.

Ferrari opteerde afgelopen week voor een vergelijkbare strategie, door een filmdag op Monza af te werken met de updates die het uiteindelijk ook heeft meegenomen naar de Grand Prix van Spanje. “Op een filmdag mag je honderd kilometer rijden, dus dat is vrij beperkt. Het is echter wel nuttig, want je kan speciale dingen proberen die lastig uit te voeren zijn als je de baan moet delen met anderen”, zegt Claudio Albertini, operationeel directeur op de chassisafdeling van Ferrari, tegen Motorsport.com. “Het heeft ons vertrouwen gegeven in wat we doen en kan je helpen bij het kiezen van de juiste richting in een raceweekend.”

Ferrari stuurde haar beide coureurs in de eerste oefensessie op het Circuit de Barcelona-Catalunya met een verschillende specificatie van de F1-75 op pad. Carlos Sainz reed meteen met het volledige nieuwe pakket, Charles Leclerc kreeg slechts een aantal verbeterde onderdelen mee. “We wilden een vergelijking doen”, legt Albertini uit. “Van een aantal onderdelen hadden we na onze test al het vertrouwen dat ze in orde waren.”

“We hebben een aantal nieuwe onderdelen één-op-één vergeleken met de oude, dat is een normale procedure”, vervolgt Albertini. “Dat leverde een positief resultaat op, waarop we hebben besloten beide auto’s op de nieuwste specificatie te zetten.”

Video: Onze terugblik op de zaterdag in Barcelona