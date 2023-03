Carlos Sainz en Charles Leclerc begonnen in Jeddah op respectievelijk de mediums en softs, maar het tempo ging omlaag toen het tweetal naar de hardste band wisselde. Uiteindelijk bemachtigde Ferrari de zesde en zevende plek, met toch wel een aantal seconden achterstand op beide Mercedessen. Ferrari-teambaas Frederic Vasseur zegt dat de harde compound simpelweg niet zijn werk deed. Hij denkt dat dit door de baantemperatuur kwam. Vasseur benadrukt dat de Scuderia ervoor moet zorgen dat het tijdens een raceweekend onder alle omstandigheden competitief is. Hij gelooft dat er veel meer potentie in de SF-23 zit, aangezien Leclerc in de kwalificatie de tweede tijd klokte.

"De balans was naar mijn mening prima in orde, met name in de kwalificatie", zegt de Fransman. "Er was dus geen groot probleem op dat vlak. Er was amper onder- of overstuur en zelfs de hobbels waren prima te doen. Ik heb meer het idee dat we slechts in een paar situaties echt het maximale uit de wagen konden halen: met de softs in de kwalificatie en op de mediums in het eerste deel van de race. Op de hardste band werd het allemaal lastiger. Ik weet niet zeker of het door de temperatuur van het circuit kwam, maar los van dat lag het sowieso aan die compound. Toch waren er ook sterke momenten. We begonnen prima aan het weekend, maar eindigden gewoon slecht."

Updates in Australië

De vorm in Saudi-Arabië zorgt volgens de chef echter niet voor paniek in Maranello en de plannen met betrekking tot de ontwikkeling worden dan ook niet gewijzigd. "De performance is altijd van meerdere factoren afhankelijk", gaat hij verder. "Het is nooit één ding dat goed of fout gaat. We gaan dus niet, omdat we een slechte stint op hard hadden, de ontwikkeling van de aerodynamica, ophanging of power unit veranderen of stoppen. We blijven op alle vlakken ons best doen. We gaan de plannen niet veranderen omdat we nu minder presteren. De updates die volgende week in Australië komen, zijn al in productie. Het is niet dat ik bij wijze van morgen naar de fabriek ga en tegen de jongens zeg dat ze harder moeten werken omdat we updates mee willen nemen naar Australië. Zo werkt het niet."

Op de vraag of Red Bull dit F1-seizoen nog bij te halen valt, antwoordt Vasseur. "Ik denk het wel. We moeten alles blijven geven. Het is niet de juiste houding om te zeggen: kunnen we het gat dichten? De focus moet op onszelf liggen en dat we weten wanneer we zwak zijn en waar we ons moeten verbeteren. We gaan zien wat het resultaat zal zijn als we een goede stap zetten."

Video: Robert Doornos over onder andere de vorm van Ferrari in Jeddah