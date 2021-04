Ferrari staat volledig achter plannen voor sprintraces

De Formule 1-organisatie en de tien renstallen bereikten vorige maand al een principe-akkoord over een proef met een andere invulling van het raceweekend. De sport wil meer publiek trekken en hoopt dat voor elkaar te krijgen door de kwalificatie naar de vrijdag te verplaatsen en in plaats daarvan op zaterdag een sprintrace over honderd kilometer te organiseren. Die korte race moet punten opleveren voor het wereldkampioenschap en tegelijkertijd bepaalt de uitslag de startopstelling voor de eigenlijke Grand Prix op zondagmiddag.

Op hoofdlijnen zijn de teams dus akkoord met deze radicale nieuwe invulling van het raceweekend. Maar hoewel er dit seizoen al tijdens drie Grands Prix (Groot-Brittannië, Italië en Brazilië) met de nieuwe opzet geëxperimenteerd zal worden, heerste er de afgelopen weken achter de schermen nog wel enige onenigheid. Vooral de financiële compensatie voor het rijden van extra races (en dus de potentiële kans op extra schade en slijtage van onderdelen) was een heet hangijzer, vond onder meer Red Bull Racing. Motorsport.com heeft echter begrepen dat ook over de financiële compensatie van de teams inmiddels overeenstemming is bereikt.

Een van de grote voorstanders van de sprintraces was Ferrari, zo liet teambaas Binotto onlangs nog maar eens weten. “Over het algemeen zijn we er zeer positief over. Eigenlijk zijn we er al heel lang positief over, sterker nog: vorig jaar hebben we het idee zelf voorgesteld. Indertijd ging het ons om een race met een omgekeerde startgrid.” Dat format waarbij de top tien van de sprintrace een dag later in omgekeerde volgorde aan de start van de hoofdrace staat, is er niet doorheen gekomen, maar dat neemt niet weg dat de Italianen nog steeds enthousiast zijn over de plannen. “Ik denk dat dit op de een of andere manier een goede verandering in de sport teweegbrengt, hopelijk wordt het leuk.”

Het zal overigens nog wel even duren alvorens er definitief groen licht komt: eerst moet nog een aantal technische details worden uitgewerkt. Vermoedelijk wordt het definitieve plan volgend weekend bekendgemaakt, voorafgaand aan de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola.