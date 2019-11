Ferrari reageert: "Lagere topsnelheid door downforce-experiment"

Ferrari wilde met een andere set-up naar eigen zeggen meer downforce creëren. Het team benadrukt nog eens dat de lagere topsnelheid niet aan de motor ligt. Over de plotselinge mindere vorm van het topteam ontstond in Amerika veel controverse. De concurrentie verdenkt Ferrari er namelijk van dat het de meting van de brandstoftoevoer, wat via vaste intervallen gebeurt, manipuleerde en zo over meer vermogen kon beschikken. Na het uitvaardigen van een nieuwe technische richtlijn door de FIA zou Ferrari volgens Lewis Hamilton en Max Verstappen snel hebben gehandeld door het illegale trucje te schrappen. Dat zou de verklaring zijn voor het mindere tempo. Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft op zijn beurt aangegeven teleurgesteld te zijn in de beschuldigingen.

De Italiaan wijst aangepaste downforceniveau's aan als oorzaak voor de matige vorm ten opzichte van voorgaande races. "Het is waar dat we niet zoveel tijdwinst pakten op de rechte stukken als voorheen, maar we gingen in de bochten wel gelijk op met de rest. Althans, dat was in de kwalificatie zo. De wisselwerking tussen beperkte grip en beperkt vermogen is dit weekend verschoven, omdat we wilden testen of we in de bochten net zo snel konden zijn. In de kwalificatie waren we nog competitief, maar er was iets mis tijdens de race en we moeten daar de volgende races van leren."

Wat betreft de kritiek op Ferrari moet er nog een extra kanttekening geplaatst worden: Sebastian Vettel viel uit na een kapotte ophanging en dus is de analyse van de topsnelheid gebaseerd op de cijfers van de wagen van Charles Leclerc, maar hij reed dit weekend weer met de oudere Spec 2-motor met al meer dan 5.000 kilometer op de teller. "Het is geen heel groot verschil, maar deze motor is wel wat minder krachtig. Eigenlijk is dat wat we hadden verwacht, hoeveel de upgrades uitmaken. Dit was niet de derde spec die we in Monza introduceerden, maar de tweede", aldus Binotto.

Waarom de Ferrari-motor onder vuur is komen te liggen:

Met medewerking van Jonathan Noble