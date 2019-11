Ferrari geïrriteerd door aanhoudende speculatie over motor

Dat Ferrari op het gebied van topsnelheid superieur is, mag al lang geen verrassing meer heten. Dat de concurrentie veel zaken bij de Italiaanse renstal niet vertrouwt evenmin. Een formeel protest hangt in de lucht, zeker nadat teams de FIA eerder al gezamenlijk om opheldering hebben gevraagd. De autosportbond weigert vooralsnog inhoudelijk te reageren en juist dat zet nog meer kwaad bloed bij concurrenten. Maar opmerkelijk genoeg ook bij Ferrari zelf, de Italianen willen dolgraag aan de buitenwereld laten zien dat er niets aan de hand is.

"Er spelen twee verschillende dingen", opent teambaas Mattia Binotto tegenover onder meer Motorsport.com. "Allereerst zijn wij geïrriteerd door alle speculatie, ja. Als een team in het verleden een superieure motor had, hoorde je er niemand over en werd er gezegd dat wij als Ferrari maar harder moesten werken", duidt hij in het recente verleden bijvoorbeeld op de overmacht van Mercedes. "Wij hebben teams zelf ook nooit beschuldigd van vals spel. Bovendien zijn andere teams momenteel sneller in de bochten, maar daar zeggen wij toch ook niks van? Ik zou liever zien dat teams zich volledig op de ontwikkeling van hun eigen auto's focussen."

Daarnaast heeft Ferrari volgens Binotto niets te verbergen. "Ten tweede zijn we vrij relaxed over de hele situatie, aangezien we precies weten wat we doen. Wij weten zeker dat alles legaal is en de FIA controleert onze motoren ook iedere race. Zij bekijken alle data en hebben daarnaast ook inspecties uitgevoerd", kent Binotto geen enkele twijfel. "Dus ja, wat kan ik nog meer zeggen? Laat de FIA maar eens duidelijkheid verschaffen. Dan weet iedereen dat het legaal is en wij de boel niet besodemieteren."

Analyse: Waarom ligt de Ferrari-motor precies onder vuur?

Met medewerking van Jonathan Noble