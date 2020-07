Ferrari overweegt organisatorische veranderingen na slechte start

Het Italiaanse team heeft in de eerste drie Grands Prix van het Formule 1-seizoen 2020 geen potten kunnen breken. De bolide komt op alle vlakken tekort ten opzichte van rivalen Mercedes en Red Bull Racing en heeft zelfs grote moeite om middenmoters Racing Point, Renault en McLaren te verslaan. Na de teleurstellende GP van Hongarije erkende teambaas Mattia Binotto dat de seizoensstart nog slechter is verlopen dan men in Maranello had gevreesd. Intern gaat men er alles aan doen om de situatie om te draaien.

“We zagen in Barcelona [tijdens de wintertest, red.] dat we niet snel genoeg waren maar we hadden niet verwacht in zo’n moeilijke situatie te verkeren”, erkent de geplaagde teambaas. “Het is dus zeker slechter dan verwacht. Met drie opeenvolgende races en slechts een paar weken tot Silverstone, is het belangrijk dat we in Maranello alle aspecten van de wagen en de organisatie in overweging gaan nemen: alles wat nodig is om te verbeteren.”

Motorsport.com meldde afgelopen week al dat het topmanagement van Ferrari open staat voor infrastructurele veranderingen. Mogelijk kiest men voor een extra senior, zoals een nieuwe technisch directeur, om zo Binotto wat te ontlasten. De teambaas benadrukt dat men vooral moet achterhalen wat er mis is gegaan tijdens de ontwikkeling van de SF1000. “De upgrades die we in Oostenrijk introduceerden verbeterden de correlatie tussen circuit en windtunnel”, zo zegt hij. “De achterstand qua performance is er echter nog altijd. We missen snelheid op de rechte stukken en we missen snelheid in de bochten. De bolide moet op alle vlakken verbeterd worden. Zo simpel is het.”

Impact op 2021

Ferrari verkeert in de ongelukkige situatie dat de reglementen voor 2020 bevroren zijn en dat er met nagenoeg dezelfde wagen ook in 2021 geracet moet worden. Binotto stelt dat het te vroeg is om een oordeel te vellen in hoeverre het team ook volgend jaar niet mee kan doen om de hoofdprijzen: “Het feit dat we geen volledige vrijheid hebben, maakt ons leven er niet gemakkelijker op. We kunnen pas bepalen in hoeverre we het gat kunnen dichten als we volledig begrijpen waarom we zo langzaam zijn. Het is nog te vroeg om verder te kijken. We willen eerst de auto leren begrijpen en achterhalen op welk vlak we snel progressie kunnen boeken. Dan kom ik later in het seizoen terug op deze vraag.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble