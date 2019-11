Ferrari over GP van Brazilië: "Interlagos is ons jachtterrein"

Ferrari zal ongetwijfeld met enige twijfels naar het Braziliaanse Interlagos afreizen voor de voorlaatste Grand Prix van het jaar, al geeft het daar geen blijk van. De afgelopen weken waren frustrerend, omdat het team vaak in de kwalificatie sneller was dan Red Bull en Mercedes maar dat tempo op de zondag doorgaans niet kon omzetten in een zege. Zo plotseling als de reeks overwinningen na de zomerstop kwam, zo vlug was die weer voorbij na Singapore, door een combinatie van verschillende factoren.

Daarbovenop kwam de FIA in Austin met een nieuwe technische richtlijn, omdat er voor Red Bull en Mercedes enige onduidelijkheid was over de legaliteit van een bepaald systeem dat de brandstoftoevoer regelt en hoe die door de sensoren wordt opgepikt. De topteams verdachten Ferrari ervan gebruik te maken van dit systeem, maar zowel teambaas Mattia Binotto als Charles Leclerc ontkende stellig.

Met de GP van Brazilië in het vooruitzicht hoopt het team zich te revancheren. Leclerc zal daarentegen wel met een gridstraf aan de race moeten beginnen, omdat hij van motor wisselt. "We komen aan bij de een na laatste ronde van het seizoen na een frustrerende race in Austin, waar we niet in staat waren om de resultaten te boeken die we voor ons gevoel verdienden. Op zaterdag grepen we met Sebastian op een haar na naast wat een historische zevende pole-position op rij kon zijn, al kunnen we troost vinden in het feit dat hij onze rauwe performance liet zien", begint Binotto zijn verhaal.

"Op zondag was het tempo van Charles in de eerste stint niet goed, maar na zijn eerste pitstop presteerde hij in de wagen weer zoals het hoorde. We laten het nu achter ons en kijken uit naar een frisse start in Brazilië", vervolgt hij. Binotto geeft toe dat Leclerc door de nieuwe motor ondanks de gridstraf weer 'op het oude niveau' moet zitten. De Monegask verwacht zelf een behoorlijke uitdaging: "Het weer in Sao Paulo is erg wisselend, wat betekent dat de baanomstandigheden van dag tot dag kunnen variëren en alle teams voor moeilijkheden stelt." Desondanks laat hij weten uit te kijken naar de race: "Het circuit is erg gaaf om op te rijden. De rondjes zijn kort, maar bevatten veel verschillende bochtencombinaties en rechte stukken. De lay-out is, denk ik, aardig wat veranderd door de jaren heen. Toen ik jonger was selecteerde ik het circuit vaak op mijn PlayStation, ik was er altijd al weg van."

Vettel kent het circuit minder van de game-console, maar des te meer van de keren dat hij er in de afgelopen jaren zelf op heeft geracet. "Er kan hier altijd iets geks gebeuren, geen idee waarom dat is. Als het dit jaar niet zo is, reken er dan maar op dat het volgend jaar wel zo is. Ferrari ging in de laatste jaren vaak goed op dit circuit. Ik weet nog dat we vorig jaar een competitief tempo hadden en Kimi [Raikkonen] op het podium stond, en dat we twee jaar geleden de race hebben gewonnen. Het is een mooi jachtterrein voor ons, hopelijk ook dit weekend."

Ronde Interlagos onboard op F1 2019: