Voorafgaand aan de zinderende Grand Prix van de Verenigde Staten realiseerde Ferrari zich dat het alles of niets was. Het Italiaanse team heeft enkele races geleden op Monza een gereviseerde vloer gebracht die het stuiteren van de SF-24 moest oplossen. Sindsdien draait het team op volle toeren: Charles Leclerc won de GP van Italië, en ook in Azerbeidzjan en Singapore kwam men goed voor de dag. Aangezien deze races werden afgelegd op unieke circuits, was het alleen nog de vraag of de renstal ook goed zou presteren op een traditionele baan als Circuit of the Americas. Wederom zegevierde de Monegask na een machtsvertoning in Austin.

Ferrari-teambaas Fred Vasseur kan opgelucht ademhalen nu blijkt dat zijn bolide ook goed presteert op conventionele circuits. “We hebben het goed gedaan, voornamelijk onze race pace was erg goed”, klinkt de Fransman opgetogen. Toch erkent de man uit Draveil dat het niet vanzelf ging, aangezien de Ferrari-coureurs zaterdag nog niet vooraan te vinden waren. “Maar ik ben erg tevreden met het resultaat. De auto was oké en we hebben de strategie en pitstops van voor tot eind goed uitgevoerd.”

Frederic Vasseur, Teamleider en Algemeen Directeur, Scuderia Ferrari Foto door: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Afstelling cruciaal

De upgrades van de SF-24 hebben zich bewezen, maar de concurrentie zit ook niet stil. Zo hebben Red Bull en Mercedes in Austin een upgradepakket meegenomen, dat vooral voor eerstgenoemde een stap in de juiste richting was. Gevraagd of Ferrari bang is om het momentum te verliezen, antwoordt Vasseur: “Je moet het stapsgewijs aanpakken. Als je het over upgrades hebt, dan heb je het over zaken die we aan moeten geven (bij de FIA, red.), aerodynamische onderdelen. Maar performance vind je ook in de afstelling van de auto, waar wij net als de andere teams ook op hameren.”

Onder de huidige technische reglementen brengen teams regelmatig nieuwe onderdelen mee die in eerste instantie een stap terug zijn, waarna het team tijd nodig heeft om de upgrades te begrijpen. Vasseur benadrukt hoeveel tijd er gewonnen kan worden in het vinden van de juiste set-up. “We zijn op een punt aangekomen waarbij teams iets nieuws op de auto schroeven – dan hebben het over tienden van een seconde – en dat er veel meer te vinden is in de afstelling. In het begin van het jaar introduceren teams nieuwe onderdelen, en soms is dat in termen van performance een stap voorwaarts maar maakt het een puinhoop van de set-up. Netto gaat het resultaat er dus niet altijd op vooruit”, concludeert de Franse teambaas.