Leclerc verrast door F1-zege in Austin: "Niet durven dromen"

In de Formule 1-kwalificatie in Austin ging het voor Ferrari nog niet heel lekker met een derde en vierde startpositie, maar in de race waren de Italianen verreweg de beste. Vooral Charles Leclerc legde een strak tempo op de mat en won de Grand Prix van de Verenigde Staten zonder problemen. Na afloop van de race vertelt de rijder uit Monaco dat het hem enigszins verraste hoe makkelijk zijn dag was.

"Ik ben heel blij. Het was tot nu toe niet een makkelijk weekend. We hadden moeite om het gevoel in de auto te krijgen", vertelt Leclerc, die in Austin zijn achtste F1-zege bijschreef. "Maar we hadden het vertrouwen dat we in de race het gevoel in de auto beter zouden krijgen. En dat bleek het geval. Na de sprintrace dachten we dat de anderen zich zouden verbeteren, maar we bleken nog steeds de overhand te hebben. Ik ben dus heel blij met een 1-2, we hadden niet meer kunnen dromen."

Het sleutelmoment voor de zege van Leclerc was de start. De 27-jarige coureur schoot weg en nadat Max Verstappen en Lando Norris elkaar het leven zuur maakte, kon hij er moeiteloos langs. "Het was een hele goede bocht 1. Dit was precies zoals we het hadden gewild, we hadden een goede start", vertelt een blije Ferrari-rijder. "Ik wist dat het spannend zou worden in bocht 1. Gisteren [zaterdag] was ik daar op het verkeerde moment, vandaag profiteerde ik daarvan en dat hielp onze eerste stint enorm. Ik had namelijk een mega pace. De tweede stint ging over het managen van het tempo en dat ging heel goed. De pace van de auto was heel, heel goed en ik moet de engineers bedanken."

Het was voor Ferrari een enigszins onverwachte zege, want de renstal was een van de weinige teams die zonder updates naar de VS was afgereisd. "We zien dat de upgrades die we in Singapore hadden zich nu uitbetalen. Het hele team werkt heel goed. De pitstops waren goed en alles liep uitstekend. Ik ben dus heel blij", aldus Leclerc. Hij denkt ook dat zijn werkgever ondanks een achterstand van 48 punten in het WK voor constructeurs nog niet kansloos is voor het winnen van dat kampioenschap. "Ons doel is nog altijd de titel. We hebben nog een lange weg te gaan, maar dit is een goede start van onze triple-header."

Video: De wereldstart van Leclerc in de F1-race in Austin