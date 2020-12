Ferrari onthult oorzaak van langzame F1-pitstops in 2020

Na weer twee mislukte pitstops concludeerde Sebastian Vettel na afloop van de Sakhir Grand Prix dat er iets niet deugt aan het materiaal dat Ferrari gebruikt bij de pitstops. Het was niet de eerste keer dat het niet lekker liep tijdens de stops van de Scuderia. Maar liefst twintig procent van alle pitstops dit seizoen duurden langer dan 3.5 seconden, zo onthulde de renstal voorafgaand aan de GP van Abu Dhabi. Dat staat in schril contrast met de verrichtingen van bijvoorbeeld Red Bull Racing, dat zeer regelmatig pitstops van onder de twee seconden aflevert.

Ferrari erkent dat de pitstops te lang duren en dat hiermee mogelijk kostbare punten verloren zijn gegaan. “Het aantal stops dat langer dan 3.5 seconde duurde, is te hoog naar de standaard van Ferrari”, geeft vehicle operation engineer Diego Ioverno toe. Hij geeft Vettel bovendien gelijk in zijn constatering dat er problemen zijn met het materiaal. De meeste slechte pitstops zijn te herleiden naar een defect met de wielmoeren. “Het schroefdraad is niet sterk genoeg, dus de moer is meermaals losgekomen. Het is een betrouwbaarheidsprobleem waaraan we hard werken om het op te lossen voor volgend jaar. Als de jongens ook maar onbewust het gevoel hebben dat ze een component gebruiken waaraan risico’s kleven met veel minder ruimte voor speling, dan heeft dat een negatief effect op de gehele procedure.”

Als de slechte pitstops buiten beschouwing worden gelaten, duurt de gemiddelde pitstop van Ferrari 2.73 seconden en dat is volgens Ioverno ook te langzaam. Hij wijt dit deels aan de relatieve onervarenheid van de pitcrew, die qua samenstelling flink vernieuwd is vanwege reorganisaties. “Het is duidelijk dat het wat tijd kost voor de betrokkenen bij de pitstops om aan elkaar te wennen. Er is een andere sport die vraagt om perfecte harmonie van meer dan twintig mensen. Daarom zijn de beste teams degenen die al meerdere jaren met dezelfde crew werken. Naast de betrouwbaarheid moeten we ook op dit vlak aan de bak, zowel door middel van specifieke trainingssessies als psychologische en fysieke training. In de voorbereiding op 2021 is dat dus ook een prioriteit.”