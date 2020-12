Vettel kritisch op Ferrari: "Pitapparatuur deugt niet"

Het seizoen dreigt als een nachtkaars uit te gaan voor de naar Aston Martin vertrekkende Vettel, die met 33 punten slechts dertiende staat in het kampioenschap. Een hogere eindklassering in het kampioenschap zit er niet in, Vettel moet zelfs oppassen dat hij niet voorbij wordt gegaan door Daniil Kvyat, die in het rijderskampioenschap slechts één puntje minder heeft. Mocht hij inderdaad als veertiende eindigen dan evenaart Vettel zijn slechtste eindresultaat in de Formule 1. Ook in zijn eerste seizoen – bij BMW en Toro Rosso – werd hij veertiende, maar hij reed dat jaar slechts (2007) de helft van alle races.

Echt veel te zeggen had Vettel na afloop van de race op het outer circuit in Bahrein niet. “Mijn race was niet echt relevant. We waren vanaf het begin nogal traag. Ik kon de mensen voor me niet echt bijhouden en op de rechte stukken won ik ook niet echt iets, zelfs niet met DRS. Ik had het gevoel dat ik wat minder vermogen had, ik weet niet of de motorwissel daar invloed op had.”

Wat ook niet echt meehielp waren twee opvallend lange pitstops. Vettel moest tijdens de Sakhir GP twee keer naar binnen voor nieuw rubber. De eerste stop duurde 4,5 seconden, de tweede zelfs 6,5 seconden. Niet echt tijden om over naar huis te schrijven, maar Vettel weigert de pitcrew daarvoor de schuld te geven. Het probleem zit 'm volgens de Duitser meer in de techniek. “Het is al moeilijk genoeg voor de jongens, ik heb met ze te doen. Waarschijnlijk is de apparatuur toe aan een revisie want het is niet de schuld van de crew.”

Het enige lichtpuntje voor Vettel afgelopen weekend was de dubbele podiumfinish van Racing Point, het team waar hij volgend seizoen zijn carrière vervolgt. “Racing Point is erg sterk, ik kijk er naar uit”, aldus de Duitser, die komend weekend in Abu Dhabi zijn laatste race voor Ferrari zal rijden. “Ik ben klaar om het hoofdstuk af te sluiten.”