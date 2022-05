Het houdt F1-teams al het hele seizoen bezig: een dramatische stijging van de inflatie en vrachtkosten. De budgetten van de formaties worden flink onder druk gezet en een aantal zijn bang niet onder het vastgezette bedrag te kunnen blijven. Red Bull-teambaas Christian Horner suggereerde dat het een dusdanig groot probleem is, dat sommige teams wellicht Grands Prix moeten missen om niet het risico van een overtreding te lopen. Er lopen gesprekken met de F1-organisatie en de FIA om proberen tot een oplossing te komen door het plafond te verhogen, maar niet elke formatie is hier voorstander van.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto laat in Monaco weten dat als er geen wijziging komt met betrekking tot de limiet, zijn team in de problemen komt. Hij rekent erop dat Ferrari binnen de limiet blijft van een overtreding van 5 procent, daarvoor geldt geen vaste straf. Het reglement meldt dat deze overtredingen kunnen rekenen op een reprimande, verlies van rijders- en constructeurspunten, uitsluiting van races of een verlaging van de limieten voor aerotests of toekomstige kostenlimieten. Dit houdt in dat de teams in onzekerheid verkeren over de vraag of te hoge uitgaven al dan niet een wezenlijke invloed hebben op de resultaten op de baan.

Op de vraag van Motorsport.com wat er gebeurt als het budgetplafond niet wordt verhoogd, antwoordt Binotto. "Ik denk dat er geen manier is om eronder te blijven, dus ik ben er vrij zeker van dat we er op een bepaald moment overheen gaan. In de regelgeving is er een drempel van 5 procent en als je niet boven die 5 procent uitkomt, dan wordt dat gezien als een kleine overtreding", zegt de Italiaan. "Welke sancties daaraan hangen weet ik niet. Het wordt voor ons en anderen eigenlijk onmogelijk om binnen de perken te blijven. Mensen ontslaan lijkt me dan ook weer niet de juiste keuze. Het is al zomer en nu al is het niet voldoende om buitensporige prijzen en kosten aan te kunnen. Wat gaan de gevolgen zijn? Ik verwacht dat veel formaties het plafond overtreden en dat is slecht voor het financieel reglement. Mocht dit gebeuren, dan verwacht ik een gesprek over of de regelgeving wel werkt."

Red Bull-teambaas Horner vreest dat Ferrari niet als enige tegen dit probleem aanloopt en denkt dat er in de slotfase van het seizoen discussies gaan plaatsvinden over de sancties voor het overschrijden van de kostenlimiet. "Ik denk dat alle teams over die 140 miljoen dollar gaan", vertelt de Brit. "Maar wat is de straf voor een kleine overtreding? We willen geen spelletje spelen waarin gezegd wordt gaan jullie voor 4,9 procent? Dan gaan wij voor 4,7 procent. Dit kan een belangrijke factor worden in het kampioenschap. We hebben snel duidelijkheid nodig. Het is niet goed dat we door een aantal teams die er niets mee te maken hebben, er geen duidelijkheid over krijgen. Dit is nooit de bedoeling geweest van het budgetplafond. Deze is er gekomen om de uitgaven van topteams in te dammen. Niemand kon voorspellen, toen de limiet tijdens de pandemie met 30 miljoen dollar werd verlaagd, dat de gebeurtenissen in de wereld de inflatie zou laten stijgen."