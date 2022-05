De Formule 1 is bezig aan zijn tweede seizoen onder het budgetplafond. De F1-teams mogen dit jaar maximaal 140 miljoen dollar uitgeven en daarvan moet onder meer transportkosten betaald worden. Door de wereldwijde inflatie stijgen deze ontzettend hard en volgens Christian Horner gaat dit diverse formaties de nek omdraaien in de slotfase van 2022. De Red Bull-teambaas stelt dat wel zeven teams Grands Prix gaan missen en vindt dat de FIA zich over deze zaak moet buigen. Eind april zei Formule 1-baas Ross Brawn al dat de koningsklasse momenteel aan een oplossing werkt.

"Het is zaak om het inflatieprobleem aan te kaarten bij de FIA, want ik verwacht dat ongeveer zeven F1-teams misschien wel de laatste vier Grands Prix gaan missen vanwege het budgetplafond", zegt Horner tegen onder meer Motorsport.com. "Het gaat hier niet alleen om de grotere teams. De formaties in het middenveld zijn echt aan het worstelen met de inflatie en dat kan in de tweede helft van het seizoen nog wel erger worden. De FIA heeft naar mijn mening de taak om de huidige situatie te monitoren. Ik weet dat ze het serieus nemen, omdat uit de onlangs gepresenteerde cijfers bleek dat de kans aanwezig is dat een aantal teams wellicht races moeten missen om ook maar in de buurt van het budgetplafond te blijven."

De Brit verwacht niet dat iemand in de positie wil komen waarin men bewust over het budgetplafond gaan vanwege de inflatie "Daarom moet de FIA deze kwestie in de tweede helft van het seizoen aanpakken", gaat hij verder. "We zien in veel landen dat energierekeningen en kosten van levensonderhoud drastisch stijgen en de Formule 1 ontkomt hier niet aan. We zien dat bijvoorbeeld in de transportkosten, die zijn verviervoudigd. Dat is niet iets wat we in de hand hebben."

Alpine denkt er anders over

De Formule 1 is zoals eerder genoemd bezig met het zoeken naar een oplossing en daarbij ligt een verhoging van het budgetplafond het meest voor de hand. Het F1-team van Alpine zit daar alleen niet op te wachten. "Daar zijn we geen voorstander van", laat teambaas Otmar Szafnauer weten. "Bij het vaststellen van ons budget hebben we al rekening gehouden met de inflatie, helaas hebben wij vroeg ons budget al bepaald. Veel teams stellen hun budget pas vast in november of december voor het jaar daarna. In december steeg de inflatie al. Voor ons was het dus geen verrassing. Wij zitten nog onder de limiet, ondanks de hoge vrachtkosten waar we nu mee te maken hebben."

Op het argument dat er zeven F1-teams in serieuze problemen zitten, reageert de leidinggevende: "Dat komt ons goed uit, dan stijgen wij wat posities in het kampioenschap", zegt hij lachend. "Er is een serieus bedrag aan de kant gezet voor de ontwikkeling, helemaal in een jaar met nieuwe technische reglementen. Dit jaar is voornamelijk een ontwikkelingsstrijd. Dus stel dat de vrachtkosten met twee of drie miljoen euro stijgen en je ontwikkelingsbudget staat vast op 20 miljoen. Kun je je bedrag voor de ontwikkeling dan niet naar zeventien miljoen bijstellen en onder het budgetplafond blijven? Dat kan. Maar vervolgens word je gehinderd in je ontwikkeling. Het is dus veel eenvoudiger om naar de FIA te gaan en te vragen of het bedrag verhoogd mag worden."