Ferrari vreest dat middenmoot dit seizoen 'te dichtbij' blijft

Afgelopen weekend scoorde Charles Leclerc een podium tijdens de Britse Grand Prix. Hij kwalificeerde zich als vierde en pakte vervolgens een gelukkig podium dankzij de bandenproblemen van andere rijders. Hoewel de low-downforce configuratie van Ferrari iets sterker lijkt te zijn dan die van concurrenten McLaren en Racing Point, denkt men in Maranello nog altijd dat de krachtsverhoudingen zullen fluctueren als er op andere circuits geracet wordt.

Op een vraag van Motorsport.com of Ferrari nu beschikt over een betere wagen en derde staat in de rangorde, zei Binotto: “We staan zeker achter Mercedes en Red Bull, met de andere teams is het close. Hier [op Silverstone] hebben we een low-downforce pakket waarmee we een paar tienden sneller zijn geworden, maar ik denk dat de verschillen heel klein zijn. Er zijn races waar we dichter op de anderen staan, maar ook races waar we ervoor kunnen staan. Het is onze taak de wagen te blijven verbeteren.”

'Negatieve aspecten'

De podiumfinish van Leclerc op Silverstone was een welkome verrassing voor Ferrari, dat een moeizame start van het seizoen beleefde. Aan de andere kant van de pitbox verliep het weekend een stuk minder florissant. Sebastian Vettel had door de bandenproblemen vooraan het veld geluk dat hij de eerste race op Silverstone nog afsloot met een enkel WK-punt. Voor Binotto is het duidelijk dat het team de ‘negatieve’ aspecten van een weekend niet mag vergeten.

“Met Charles hebben we het pakket geoptimaliseerd en we hebben het potentieel van de wagen volledig benut”, aldus Binotto. “Hij heeft een goede race gereden, daar zijn we blij mee. Gedurende het weekend hebben we goed gewerkt. Maar de problemen van vrijdag waren niet goed. Het waren installatie- en betrouwbaarheidsproblemen bij Sebastian. Het weekend was niet bepaald perfect van onze kant. Dan hebben we het nog niet over de algehele prestaties van de wagens, dat is op dit moment niet best. We hebben mooie dingen laten zien, maar er zijn zeker negatieve punten.”

Ferrari werkt woensdag een filmdag af met beide coureurs. Binotto kondigde eerder aan dat de renstal niet met veel nieuwe onderdelen gaat rijden, Motorsport.com heeft echter wel vernomen dat de Italianen een aanpassing aan de versnellingsbak hebben gedaan om een oplossing te vinden voor de afstellingsproblemen.

Met medewerking van Luke Smith en Giacomo Rauli